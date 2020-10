Stichting Drenthe Blijft Stil wil meer aandacht voor effecten vliegverkeer

Stichting Drenthe Blijft Stil vraagt alle Drentse gemeentes of er in de omgevingsvisie rekening kan worden gehouden met de effecten van vliegverkeer. Dat is te lezen in een brief gericht aan de colleges en raden.

De stichting vindt dat er in een visie op de toekomst voor de ruimtelijke omgeving meer aandacht besteed moet worden aan "de parels van de provincie Drenthe, namelijk: stilte, rust en ruimte (...) waarom men graag in Drenthe woont en waarom toeristische bezoekers graag naar onze provincie komen."

Die komen volgens de stichting in het geding wanneer het kabinet besluit Lelystad Airport in gebruik te nemen als tweede nationale luchthaven voor vakantieverkeer en Europese bestemmingen. Daarvoor zouden laagvliegroutes in gebruik genomen worden met lawaaioverlast, fijnstofdepositie en stikstofdepositie als gevolg, aldus de stichting. De definitieve laagvliegroutes zijn nog niet bekend, maar zouden mogelijk over (een deel van) Drenthe gaan.

'Geen aandacht voor vliegtuiglawaai'

In de Omgevingsvisie Drenthe 2018 van de provincie zou volgens de stichting geen aandacht zijn voor vliegtuiglawaai. Dit terwijl de mogelijke laagvliegroutes, bij het in gebruik nemen van Lelystad Airport, over stiltegebieden, Natura 2000-gebieden en NNN-gebieden zouden gaan.

Ook denkt de stichting dat de NOx-uitstoot (stikstofoxide-uitstoot) in de toekomst alleen maar hoger wordt en benadrukt hiervan de grote invloed op de biodiversiteit van de natuur.

De stichting ziet graag dat de opening van Lelystad Airport niet doorgaat en Groningen Airport Eelde gesloten wordt. In de brief staat dat ze begrijpt dat gemeentes hier niet over gaan, maar dat er via de provincie wel op aangedrongen kan worden.