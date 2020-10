Raceteam Roelof Waninge rijdt volgend seizoen met piepjonge Belg

Hij is pas zestien jaar en stapt na één seizoen al over van de Moto3 naar de Moto2-klasse. De Belg Barry Baltus tekende vandaag een contract voor twee seizoenen bij het NTS RW Racing team van Roelof Waninge uit Dwingeloo.

Baltus maakte in juli in Jerez de la Frontera, bij de hervatting van het seizoen, zijn Grand Prix-debuut in de Moto3. Eerder doorliep hij de Red Bull Rookies Cup, waarin hij twee keer op het podium stond. Daarvoor reed hij n het CEV Moto3 Junior-kampioenschap waarin hij een overwinning behaalde en drie keer tweede werd.

"Met zijn 16 jaar is Barry piepjong, maar hij heeft wel al veel ervaring", legt teammanager Janssen de keuze uit. "Ja, het is snel om al na één seizoen Moto3 door te gaan naar de Moto2, maar gezien zijn groei letterlijk en figuurlijk is het de juiste stap."

Baltus werd geboren in Waret-L'Evêque; in de provincie Luik. Hij maakt deel uit van de Black Knights, het Belgische nationale team van de beste motorsport-talenten.

Contractverlenging Bo Bendsneyder?

Het contract van de enige Nederlander in de Grand Prix, Bo Bendsneyder, met het NTS RW Racing team loopt na dit seizoen af. Wie er naast Baltus deel uit gaat maken van het enige Nederlandse Grand Prix team is nog niet duidelijk.

"We bekijken alle opties en daar hoort Bo ook zeker bij. We hebben een lastig seizoen wat betreft prestaties en ook de pandemie maakt het allemaal extra lastig. Dus we moeten zorgvuldig afwegen wat verstandig is", zegt Janssen. Wanneer er duidelijkheid komt, kan hij nu nog niet zeggen.

Veel onzekerheid

"Het is voor ons allemaal heel ingewikkeld. We hebben goede financiële steun gehad van rechtenhouder Dorna, maar het feit dat we bijvoorbeeld geen TT hebben gereden, heeft er flink ingehakt. We kunnen maar weinig terugdoen voor onze sponsors en dat is uiterst vervelend. Het seizoen wordt nu in een hoog tempo afgewerkt. Maar voor veel mensen is het een 'ver van hun bed show'. En dat is zonde. Daarbij komt dat natuurlijk niemand in de toekomst kan kijken en dat we ook niet weten hoe het er volgend seizoen uitziet op de paddock", besluit Janssen.