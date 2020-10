Hans O. langer vast voor betrokkenheid dood Ralf Meinema

Hans O. werd in februari 2018 ook al opgepakt in verband met de dood van Meinema. Drie maanden later kwam hij weer op vrije voeten, maar de Emmenaar bleef verdachte.

Eerder werd al een 28-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij zogeheten 'kofferbakmoord', Kenny B. uit Klazienaveen. Hij zou een bekende van Meinema zijn geweest. De rechter-commissaris besloot ook dat deze verdachte 14 dagen langer vast blijft.

Kofferbakmoord

Op 31 maart 2017 wordt Ralf Meinema gevonden in de kofferbak van zijn auto. De Mercedes ligt half in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. Meinema is met extreem geweld om het leven gebracht. Waarom hij vermoord moest worden, is niet duidelijk.

Naar aanleiding van tips uit die binnenkwamen via het tv-programma Opsporing Verzocht weet de politie dat de auto van Meinema in de nacht van de moord mogelijk nog gezien is bij Café Otten aan de Europaweg tussen Coevorden en Schoonebeek. Daarnaast werden vermoedelijk een witte of lichtkleurige Volkswagen Polo en een witte of lichtkleurige Seat Ibiza gezien. De politie is er altijd vanuit gegaan dat meerdere mensen betrokken waren bij de dood van Meinema.

