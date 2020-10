Monument op Holtingerveld moet oorlogsherinneringen zichtbaar maken

Want, zo stelt Van der Wijk, er is te weinig aandacht voor de geschiedenis van het gebied. "Dit monument moet eraan bijdragen dat iedereen die hier loopt, beseft wat zich hier heeft afgespeeld."

Vuurlinie

En dat is een hoop. Het Holtingerveld werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de Duitsers, waar Fliegerhorst Havelte (Vliegveld Havelte) op de Havelterberg werd aangelegd. "In de oorlog is dit gebied bewoond geweest door zo'n vijfhonderd Joodse mannen. Dat waren mannen die getrouwd waren met een christelijke vrouw", vervolgt Van der Wijk.

"Op het Holtingerveld stonden twaalf barakken, met een kantine en keuken, waarvan restanten nog te zien zijn. Met het vliegveld probeerden de Duitsers de geallieerden uit de lucht te halen." Wie nu het Holtingerveld bezoekt, kan nog veel aanwijzingen voor het kamp vinden. "Je ziet nog bepaalde paden en waar de barakken stonden, is het veld iets verhoogd. Ook liggen er nog stenen."

Lepels, borden en een ring

Schaapherder Jelle Kootstra kent dit gebied op z'n duim. Hij vond al meerdere voorwerpen uit de oorlog. "Van lepels en borden tot zelfs een ring. Uit alle spullen die ik gevonden heb, kan ik opmaken dat de mannen die hier aan het werk waren, het aardig goed hadden. De keerzijde is natuurlijk wel dat ze heel hard moesten werken."

Naast de vijfhonderd Joodse mannen, werkten er nog zo'n 4.500 andere mannen op het vliegveld. "Ze moesten een grote startbaan aanleggen, een rolbaan, hangars en er moest zand worden geput", vult Van der Wijk aan. "In maart 1945 kwam daar een einde aan. Ze zijn toen volledig gebombardeerd en er was niets meer van het kamp en het vliegveld over."

Plattegrond in het monument

Het monument, gemaakt van roestkleurig metaal, toont een plattegrond van het voormalige kamp. "Je ziet de twaalf barakken, de overige gebouwen, maar ook de loopgraven. Alle 'kuiltjes' zijn kraters van het bombardement."

Linksboven in de hoek is een Jodenster afgebeeld. "Verwijzend naar de vijfhonderd Joodse arbeiders. Verder zie je ook het prikkeldraad dat om het kamp aangelegd was."

De onthulling was vanmiddag in besloten kring, door de nazaten van de arbeiders uit het kamp.

