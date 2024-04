Is oer-Drents naoberschap de sleutel voor de zorg van de toekomst?

Inwoners van Drentse dorpen en buurten moeten een belangrijke stem krijgen bij het bepalen van het toekomstige zorgbeleid in de provincie. Dat vinden vertegenwoordigers van bewonersinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn. Dorps- en buurtgenoten worden volgens hen onmisbaar voor het behouden van de zorgkwaliteit in Drenthe.

Verschillende Drentse bewonersinitiatieven slaan de handen ineen om meer invloed te krijgen op de manier waarop in de provincie zorg wordt verleend. De inwoners willen dat zij een belangrijk onderdeel worden van de zorgverlening van de toekomst.

Vrijwilligers als ondersteuning

Op dit moment is er nog niet genoeg aandacht voor de manier waarop vrijwilligers professionele zorgverleners kunnen ontlasten, vindt Roelof Dilling van Grolloo Zorgt. Dat bewonersinitiatief is één van de vijf deelnemers aan het Drents Collectief Bewonersinitiatieven Zorg en Welzijn.

Vrijwilligers worden nu door bewonersinitiatieven in bijvoorbeeld Hollandscheveld of Grolloo al ingezet om mantelzorgers te ondersteunen of autoritten te doen waar normaal gesproken taxivervoer voor nodig zou zijn. Maar een lamp ophangen of de tuin even omspitten kan ook.

Professionele zorg voorkomen

"We krijgen steeds meer te maken met vergrijzing in Drenthe en je ziet dat professionele organisaties nu al handen tekort komen", ziet Dilling. Vrijwilligers uit de eigen omgeving zouden volgens hem gedeeltelijk kunnen voorkomen dat mensen een beroep doen op zorgverleners.

"Als je als oudere veel alleen thuis zit en alledaagse dingen als boodschappen of klusjes in huis lastig worden, dan kan dat best belastend gaan werken. Ik denk dat je door aandacht aan elkaar te geven en hen te betrekken bij activiteiten, mensen kunt helpen om in een gezonder levenspatroon te komen. Dat kan professionele zorg voorkomen."

'Volwaardige bijdrage'

De initiatiefnemers achter het nieuwe zorgcollectief hopen dat de rol van naoberschap structureel wordt meegenomen in het bepalen van het zorgbeleid in Drenthe. In ieder geval mogen ze aanschuiven bij de provinciale Gezondheidstafel, waar Drentse zorg- en welzijnsorganisaties overleggen over de toekomst van de gezondheidszorg.

Dilling: "Als we aan de voorkant een volwaardige bijdrage kunnen leveren dan kunnen we een hoop bereiken. Samen met professionals willen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van de gezondheidszorg over twintig of dertig jaar nog even goed is al nu."