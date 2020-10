Landbouworganisaties sturen brandbrief: 'Oplossing stikstofcrisis ver weg'

Oplossingen voor de stikstofcrisis zijn eerder verder weg dan dichtbij. Dat schrijven verschillende agrarische organisaties in een brandbrief aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Volgens de organisaties heeft dat 'grote risico's' voor familiebedrijven in de agrarische sector.

De brandbrief is ondertekend door de negen agrarische organisaties die met het ministerie praten over het stikstofdossier. Ze willen hun 'innovatiekracht' inzetten om Nederland uit de stikstof- en economische crisis te halen en vragen Schouten daarom hen te betrekken bij de besluitvorming.

Volgens de boerenorganisaties wordt hun kracht onvoldoende benut. Ze maken zich zorgen dat hierdoor de overheid en de agrarische sector verder van elkaar verwijderd raken. Waar het op neerkomt is dat de organisaties bereid zijn om mee te praten over het terugdringen van de stikstofuitstoot, maar dat ze op het moment worden tegengewerkt door de spelregels, zegt Roy Meijer van DAJK, een vereniging van agrarische jongeren in Drenthe.

Jeugd

Ten eerste willen de organisaties dat bedrijven zonder zogeheten natuurbeschermingswet vergunning worden gelegaliseerd. "Sommige bedrijven zijn nu illegaal en kunnen niet investeren." Boerenbedrijven dicht bij een beschermd natuurgebied hebben vaak zo'n vergunning nodig.

Volgens Meijer speelt dat ook in Drenthe en kan dat problemen veroorzaken bij de opvolging van boerenbedrijven. "Een bank zegt: 'geen vergunning, dan kun je ook niet lenen'", zegt Meijer. "De jeugd gebruikt dat geld om de ouders op een gegeven moment weg te kopen, zodat ze een pensioen hebben. Wij zijn bezorgd dat er minder boerderijen naar de volgende generatie gaan. Er willen nu al zo weinig jongeren boer worden."

Registreren

Ten tweede moet de registratie van stikstof volgens hem beter. "We moeten beter bijhouden wat qua stikstofuitstoot in en uit een gebied gaat en van welke sector het komt", zegt Meijer. "Dan kunnen we het sturen of remmen als het misgaat."

'Kansloos'

Volgens Meijer moeten ook de 'door het ministerie bedachte spelregels' overzichtelijker worden. "Provincies hebben de opdracht gekregen om stikstof te reduceren voor economische ontwikkeling en natuurherstel in de toekomst in een gebiedsgerichte aanpak", zegt Meijer. "Daar krijgen ze te weinig ruimte voor."

Hij zegt dat de Staat alle maatregelen om de stikstof te verminderen op zich neemt. "Op die manier blijven er geen maatregelen meer over voor die gebiedsgerichte aanpak, omdat het Rijk alles naar zelfzelf toerekent", aldus Meijer. "In onze ogen is zo'n aanpak dan kansloos. Provincies kunnen die dan niet goed uitvoeren."

'We willen meepraten'

De organisaties vragen aan Schouten om 'de huidige lijn te overwegen'. "Als de regels veranderen, dan kunnen we meepraten", besluit Meijer.