Voetbalwedstrijd ontspoort na rode kaarten bij damesvoetbal: Slener (18) mishandelt arbiters

Een 18-jarige jongeman uit Sleen is veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur, waarvan de helft voorwaardelijk. De Drent mishandelde in januari vorig jaar een scheidsrechter en grensrechter van de thuisploeg tijdens een voetbalwedstrijd tussen de dames van ODV uit Wijnjewoude en SVO BDE uit Emmen.

De man moest zich vandaag bij de politierechter in Leeuwarden verantwoorden voor die daad. Hij was er niet, volgens zijn vader omdat hij geen vrij kon krijgen van zijn werk. De 18-jarige was vlak voor het eindsignaal het veld op gestormd bij een stand van 2-6 in het voordeel van de bezoekers.

Ruzie na rode kaarten

Zijn vriendin was tijdens de wedstrijd fysiek in aanvaring gekomen met een tegenstander. Beide speelsters werden het veld uitgestuurd. De man uit Sleen gaf de scheidsrechter een vuistslag in het gezicht. Toen de grensrechter tussenbeide wilde komen, kreeg de man een kopstoot.

De scheids- en grensrechter kwamen er niet zonder kleerscheuren af. De scheidsrechter moest naar het ziekenhuis voor een MRI-scan. Hij had een hersenschudding. De grensrechter had, behalve een dikke bult op het voorhoofd, hoofdpijn en last van zijn nek. Hij heeft vooral psychisch lang last gehad van de mishandeling.

Schadevergoeding

De rechter bepaalde dat de Slener aan beide mannen smartengeld moet betalen: 750 euro aan de scheidsrechter en 500 euro aan de grensrechter. Bij de politie had hij verklaard dat hij uit zelfverdediging zou hebben gehandeld. Dat verweer legde de rechter naast zich neer.

De officier van justitie zag ook geen enkele aanleiding om uit te gaan van noodweer. De verdachte was zelf het veld ingelopen en had daar niks te zoeken. "Ook al lopen de emoties soms hoog op, dan nog mag je niet zo handelen. Dit soort incidenten bederft het voor het publiek, de spelers en de scheidsrechters", aldus de officier.

Stok achter de deur