Lucht geklaard tussen Bevrijdingsfestival Drenthe en nieuwe beachclub: 'Zand erover'

Organisatorisch zijn ze eruit, het Bevrijdingsfestival Drenthe (BFD) en Beachclub Zand-Erover bij de Baggelhuizerplas in Assen. Ze hebben na 'een constructief gesprek' afspraken gemaakt over de veiligheid op het festivalterrein op 5 mei bij de recreatieplas. "De problemen zijn de wereld uit, dus wat mij betreft zand erover", grapt festivalvoorzitter Gerrit Boes.

Er was wat gemor tussen beide partijen, vooral omdat het Bevrijdingsfestival bang was dat het nieuwe horecapaviljoen hen in de wielen ging rijden. Onder leiding van de gemeente Assen gingen beide partijen met elkaar in gesprek. "En dat was constructief, we hebben goede afspraken gemaakt", zegt Boes.

'Nog even op papier'

Volgens hem was het goed om even bij elkaar te zitten en afspraken rond de beveiliging door te nemen. "Dat is gebeurd. De afspraken onderling zijn helder, ze moeten alleen nog even op papier gezet. Maar het komt allemaal goed", sust Boes de onenigheid die er dreigde.

Het Bevrijdingsfestival heeft dit jaar ineens te maken met een 'vreemde eend' in de bijt midden op het festivalterrein. Daar wordt namelijk gebouwd aan het nieuwe horecapaviljoen Beachclub Zand-Erover, dat op 22 april open gaat. De nieuwe eigenaar wil ook graag een graantje meepikken van het evenement op 5 mei en wil niet onbereikbaar zijn als het gebied uit veiligheidsoverwegingen in de hekken wordt gezet. En zij schenken hun eigen gasten.

Alcoholgebruik

De festivalorganisatie had op haar beurt zorgen over de openbare orde en veiligheid, zeker als het gaat om alcoholgebruik in de beachclub. "We worden namelijk wel verantwoordelijk gehouden voor wat er gebeurt op het festivalterrein." Boes wil er zeker van zijn dat bezoekers van de beachclub niet met een pot bier in de hand het festivalterrein oplopen en andersom. "Gebruik van glazen zijn verboden, daar moet het paviljoen ook op toezien."

Volgens Boes zijn de zaken nu op elkaar afgestemd. "Zij hebben een beveiligingsteam die dag, en wij hebben onze eigen beveiligingsmensen. Bedoeling is dat beide veiligheidsteams nauw met elkaar samenwerken. Stel we krijgen een hoosbui en iedereen denkt het paviljoen in te moeten vluchten, dan staan beide beveiligingsteams garant voor ieders veiligheid."