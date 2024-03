Peergroup verhuist voor tweede keer in jaar, nu naar Assen

Het Drentse theatergezelschap Peergroup vertrekt na iets meer dan een jaar uit Veenhuizen. Het nieuwe onderkomen ligt in Assen, in een oud pakhuis.

De groep wist bij voorbaat al dat het niet lang kon blijven in een oude school in Veenhuizen. "Het was bij voorbaat al een tijdelijk contract, voor een jaar." En daarom vertrekt Peergroup met de verhuisdozen naar Assen.

Makkelijke verhuizing

Dat ging overigens vrij soepel, vertelt Dokter. "Een kantoor is tegenwoordig snel verhuisd: laptop mee en klaar." Maar dat geldt niet voor de vele spullen die, waaronder kostuums en decorstukken, nog in de opslag staan. Daarvoor neemt de groep nog iets meer tijd. "We gaan kijken wat we willen houden. We houden niet van spullen weggooien, maar niet alles kan mee."