Corona op school: deuren dicht, of niet?

De afgelopen dagen komen er steeds meer berichten voorbij van scholen waar een leraar of leerling besmet blijkt te zijn met het coronavirus. In het ene geval sluit de school de deuren, in een ander geval is het volgens de school veilig genoeg voor alle leraren en leerlingen om naar school te blijven komen.

Leerlingen van obs De Veenvlinder in Eelde blijven bijvoorbeeld tot na de herfstvakantie thuis, net als de leerlingen van De Vijverstee in Vries. Maar op de Tine Marcusschool in Emmen, waar twee leerkrachten positief testten op het virus, gaat het onderwijs gewoon door op school. Hoe zit dat eigenlijk?

Maatwerk

Als er een coronabesmetting wordt vastgesteld, overleggen scholen met de GGD. "Na een positieve test op school wordt er een risicoanalyse gemaakt door een arts. Daarin spelen een heleboel verschillende zaken mee", zegt Bart Raaijmakers van GGD Drenthe.

De vraag is dan hoe lang er contact is geweest tussen degene die besmet is en andere leerlingen of leerkrachten. "Met name hoe groot de kans is op langdurig contact binnen anderhalve meter afstand. De samenstelling van de klas en de leeftijd van de leerlingen spelen hierin mee."

Schoolleiding beslist

Ook maakt het uit of de bron van de besmetting bekend is. Bron- en contactonderzoek is daarbij van groot belang. Raaijmakers: "Als we weten dat de bron van besmetting buiten school ligt, is de kans dat er meer mensen binnen de school besmet zijn kleiner dan wanneer de bron binnen de school ligt, of onbekend is."

Op basis van die risicoanalyse geeft de GGD een advies aan de school. "Maar uiteindelijk is het altijd de schoolleiding die beslist of een school openblijft of dichtgaat", zegt Raaijmakers.

Genoeg juffen en meesters?

Ook speelt mee of genoeg leerkrachten over zijn om voor de klas te staan. Basisschool De Wel in Nijeveen blijft daarom voorlopig dicht. Niet omdat het onveilig is voor de leerlingen, maar omdat de leerkrachten allemaal óf ziek, óf uit voorzorg in quarantaine moeten.

Basisschooldirecteur Jan Schaper: "Omdat de leerkrachten thuiszitten, hebben we niemand meer over om voor de klas te staan." In totaal zijn zeven klassen vol kinderen naar huis gestuurd.

Onrust onder ouders

Veel ouders maken zich zorgen over besmettingen op school. "Die onrust hangt ook af van communicatie", zegt Raaijmakers. "Als een school op een heldere manier uitlegt waarom ze wel of juist niet dichtgaan, zou dat veel onrust weg moeten nemen. Hierin ondersteunt de GGD ook, in hoe het beste naar de ouders toe gecommuniceerd kan worden."

Weinig tot geen overdracht op scholen

Wat belangrijk is in de afweging of de lessen door kunnen gaan, is volgens Raaijmakers het volgende: "Wij hebben als GGD weinig tot geen overdracht op scholen gezien."

"Daarin kunnen ouders dan ook gerustgesteld zijn", aldus Raaijmakers. "Scholen die besluiten dicht te gaan, doen dat over het algemeen omdat ze de personele bezetting niet meer rondkrijgen omdat leerkrachten in quarantaine moeten, niet omdat er gevreesd wordt dat er een massale uitbrak op school plaats zal vinden."

Voorbeeld: de school blijft open De Kentalis Tine Marcusschool, een school voor speciaal onderwijs in Emmen, heeft te kampen met coronabesmettingen onder leraren. Op 24 september werd een medewerker positief getest. Op 2 oktober werd bij een tweede leerkracht een besmetting met corona vastgesteld. Directeur Mira Vermeulen: "In onze situatie zijn het twee los van elkaar staande situaties. Bij beide besmettingen is het duidelijk dat de bron van de besmetting buiten de school ligt. Hierdoor heeft de GGD gezegd dat er geen verhoogd risico is binnen onze school. Daarom zien wij geen reden om de school op dit moment te sluiten." Ondanks dat een van de twee zieke leerkrachten nauwe contacten had met de kinderen, wat betekent dat de kans groot is dat kinderen langer dan een kwartier binnen anderhalve meter van deze leerkracht zijn geweest, hoeven de ouders zich volgens de schoolleiding geen zorgen te maken. In een brief aan de ouders staat: "Omdat het over een jonge groep kinderen gaat, is het aannemelijk dat er nauwe contacten hebben plaatsgevonden. Echter mogen kinderen die basisonderwijs volgen, in dit geval wel gewoon naar school blijven gaan." Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen kinderen tot en met 12 jaar, die zijn aangeduid als nauwe contacten van iemand die positief is getest, wel naar school, kinderopvang, BSO of sportclub. Ze mogen dan geen klachten hebben. Voorbeeld: de school gaat dicht De leerlingen van obs De Veenvlinder in Eelde blijven tot na de herfstvakantie thuis. Zondag werd bekend dat een leraar in de bovenbouw positief was getest op het coronavirus. Toen ook bij een leraar uit de middenbouw besmetting werd vastgesteld, is besloten de school de komende dagen te sluiten. "De bron van de besmetting is niet bekend. Dus in het belang van de veiligheid hebben we moeten besluiten de school tijdelijk dicht te doen", zei directrice Leonie Magnin van de school gisteren. "We hebben veel overleg gehad met de MR en ook met de GGD. Die kon zich wel in dit besluit vinden." In het geval van De Veenvlinder zijn er kort na elkaar twee besmettingen vastgesteld. Omdat de bron van de besmettingen niet achterhaald kan worden, wordt niet uitgesloten dat de leerkrachten het virus op school hebben opgelopen. Wie de complete handreiking van het RIVM over de regels in verschillende scenario's waarbij kinderen betrokken zijn wil lezen, kan dat hier doen.

School dicht, klas naar huis?

Sluit jouw school of die van je kind voorlopig de deuren vanwege coronabesmettingen? Worden er klassen naar huis gestuurd? Dan horen wij dat graag!

