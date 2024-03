Hart van binnenstad Coevorden kan op de schop

Dan de markthal, nog een discussiepunt in de raad. Die toekomstige overkapping, midden in het markt-havengebied, zit nu nog niet in het plan, maar de plek is al wel ingetekend. Een globale tekening is namelijk al wel gedeeld, plus een kostenraming van 1,6 miljoen. "Dat vind ik wel een dure 'roomdivider'", stelde Sandra Katerberg (CDA).

Ook BBC2014 toonde zich kritisch en speelde zelfs met de gedachte om het hele markthal-idee uit het voorstel te schrappen. "Het geld dat we daarmee uitsparen, kunnen we dan inzetten voor nieuwe uitdagingen in het buitengebied", stelde Theo Vinke. Die opmerking schoot vervolgens bij de VVD in het verkeerde keelgat. Floris Vulto: "We hebben recent nog 20 miljoen afgetikt voor nieuwe ontwikkelingen in Schoonoord en dan gaan we nu vraagtekens zetten bij deze markthal?"

Ook Jerry Stoker (PAC) reageerde verbaasd: "Het lijkt wel of hier kunstmatig een soort verschil tussen stad en platteland in stand wordt gehouden." Holties kon de kou uit de lucht halen en het markthalplan binnenboord houden met een toezegging: de komende tijd worden verschillende varianten van deze overkapping uitgewerkt, in verschillende - goedkopere - prijscategorieën. "En de raad heeft daarin het laatste woord", aldus Holties.

Groen en aantrekkelijk parkgebied

Daarmee is de weg nu geplaveid voor de gemeente om aan de slag te gaan met het markt-havenproject, onderdeel van een groter plan (Kasteelpark) om de binnenstad van Coevorden groener en aantrekkelijker te maken. Het nieuwe gebied moet aansluiten op de recente herinrichting van de Weeshuisweide, aan de andere kant van het gemeentehuis.