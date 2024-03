Nieuwe zorgappartementen vervangen oude Slingeborgh en Anholt in Assen

Na jaren voorbereiding, maar ook een jaar later dan gepland, wordt aan de Slinge in Assen druk gebouwd aan een fors zorgcomplex met 176 appartementen. De nieuwbouw komt in de plaats van verpleeg- en verzorgingshuizen De Slingeborgh en Anholt, beide voorzieningen van Interzorg Noord-Nederland.

De huidige panden van Interzorg in Assen zijn sterk verouderd en passen volgens de zorgorganisatie niet meer bij de eisen en wensen van huidige en toekomstige cliënten. "Nieuwbouw is noodzakelijk zodat we cliënten ook in de toekomst kunnen ondersteunen om hun eigen leven voort te zetten en te zorgen voor een veilig en vertrouwd thuisgevoel."

Twee vleugels

Het nieuwe zorgcomplex komt op de plek van de oude Slingeborgh aan De Slinge 1 in Assen, vlak naast het Lariksbos. Ook 88 langdurige zorgcliënten van het verpleeghuis Anholt, dat aan de Paul Krügerstraat in het stadscentrum zit, verhuizen ernaartoe, zodra hun vleugel klaar is.

De 176 appartementen worden verspreid over twee vleugels. Ook is er plek voor gemeenschappelijke ruimtes. Beide vleugels tellen 88 appartementen en worden opgetrokken in vier verdiepingen. Op elke verdieping zitten 22 appartementen en twee huiskamers.

Verder komt er in het zorgcomplex een 'Naoberhuus' met restaurant, en voorzieningen als een winkel en kapsalon. Ook is er straks een groot terras met uitzicht op het Lariksbos.

6 juni hoogste punt

De bouw van het zorgcomplex gebeurt in twee delen, zodat bewoners van De Slingeborgh tijdens de bouw op hun oude plek kunnen blijven zitten. Sommigen kunnen vanachter het raam de nieuwbouw van dag tot dag zien vorderen. Afgelopen najaar is gestart met de rechtervleugel naast het huidige verzorgingshuis.

Op 6 juni wordt het hoogste punt gevierd. Dit gedeelte is naar verwachting volgend voorjaar klaar. Dan start de eerste verhuizing, en dat is die van de cliënten van De Slingeborgh naar hun nieuwe appartement. Daarna volgt sloop van het oude gebouw.

Als alles volgens planning verloopt is in november 2026 het middengebied en de linkervleugel gereed. Hier komen cliënten van Anholt te wonen.