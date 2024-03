Coevorden bevriest stedenband met Wit-Russische stad Brest

De stad Coevorden is officieel niet meer bevriend met de Wit-Russische stad Brest. De onderlinge stedenband, die in 2000 uit wederzijds economisch en logistiek belang werd bekrachtigd, wordt vanaf nu officieel als 'bevroren' beschouwd. "Er is op dit moment ook geen perspectief op verbetering van de onderlinge relatie."

Dat meldt het college van burgemeester en wethouders van Coevorden. Met dit besluit is nu officieel de stekker uit de stedenband getrokken. Feitelijk gezien was er al langere tijd geen contact meer. In 2019 is voor het laatst een bestuurlijke delegatie vanuit Coevorden op bezoek geweest in de Wit-Russische stad, vanwege het duizendjarig bestaan van Brest. Een jaar later werd de relatie verstoord. De verkiezingen in Wit-Rusland en de daaropvolgende opstanden zorgden voor die kentering.

Solidariteitsacties

"Vanuit Coevorden hebben toen op initiatief van de raad enkele solidariteitsacties met de oppositie plaatsgevonden. Zo stuurden raadsleden in 2021 brieven naar politiek gevangenen in Brest en heeft voormalig burgemeester Bert Bouwmeester na de verkiezingen in 2020 schriftelijk op de mensenrechtensituatie in Wit-Rusland gewezen."

Inval Oekraïne

Dat viel in Wit-Rusland niet in goede aarde, waarna Brest in 2022 eenzijdig besloot de stedenband met Coevorden op te schorten. Sindsdien is het er volgens Coevorden niet beter op geworden. De Russische inval in Oekraïne en de rol van Wit-Rusland bij de ondersteuning van Rusland zorgde volgens het college voor een extra belasting van de relatie tussen Brest en Coevorden. "Zonder een actieve maatschappelijke betrokkenheid tussen de twee steden, kan er bovendien geen sprake zijn van een stedenband."

Al met al kiest Coevorden er nu voor om met de stad geen formele contacten meer te onderhouden. "Wel zullen we informele contacten gericht op het verbeteren van mensenrechten en de democratie blijven ondersteunen."