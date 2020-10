Transgender en politieagent: 'Het geheim dat ik altijd voor mezelf hield'

Eigenlijk zou Ahlers in het kader van de Regenboogweek spreken op het Regenboogsymposium in De Nieuwe Kolk in Assen. Door corona kan dat niet doorgaan. In plaats van in DNK, doet ze haar verhaal nu in Hotel Boschhuis in Ter Apel. Aan een houten tafel aan het raam, vergezeld door twee koppen cappuccino en mini stroopwafels.

Het geheim

Ahlers werkte dertig jaar bij de politie in Noord-Nederland toen ze een stap richting een leidinggevende functie kon maken. Op dat moment ging ze nog door het leven als Wim. Tijdens een cursus leiderschap kreeg ze te maken met een confronterende vraag die haar leven op zijn kop zetten. "Ze vroegen tijdens de cursus wat ik voor mezelf en anderen verborgen hield. Ik associeerde die vraag direct met het geheim dat ik altijd voor mezelf hield.", vertelt Ahlers.

Zelf wist ze al veel langer dat ze van binnen een vrouw was, maar zelfs haar directe omgeving wist daar niets van. "Na die vraag knapte het lijntje en dat bracht wel dilemma's met zich mee. Hoe ga ik hiermee om en wat gaat dat voor andere betekenen?" Ahlers besloot eerst haar vrouw en anderen om zich heen op de hoogte te brengen. Haar collega's wisten toen nog van niets en dat bleef nog een jaar lang zo.

Het transitieproces begint namelijk niet direct met hormonen of een operatie. Na haar coming-out begon een jaar van gesprekken. In het ziekenhuis, met psychologen, maar ook met haar naasten. Pas daarna begint de daadwerkelijke behandeling met als einddoel de geslachtsverandering. "Op dat moment moest ik me ook als vrouw gaan gedragen en kleden. Dat betekende dat ik ook op mijn werk moest vertellen wat er met mij aan de hand was."

Naar de politie

Toen Ahlers uit de kast kwam, was ze als tweede openlijk transgender bij de politie in heel Nederland en de eerste in het Noorden. "Het was wel een dingetje. Je hebt te maken met het imago dat je hebt opgebouwd en het beeld dat je hebt neergezet van jezelf. Dat verandert in één keer."

Voordat ze het op het bureau durfde te vertellen, heeft ze eerst het diversiteitsbeleid van de politie opgezocht. Daarin stond dat ze niet vanwege haar verandering ontslagen zou kunnen worden, iets waar ze aanvankelijk wel bang voor was. Spannend was het nog steeds, "maar uiteindelijk moest ik toch met de billen bloot."

Eerst bracht ze haar chef op de hoogte. Die hoorde het verhaal kalm aan en vertelde het vervolgens aan zíjn chef. Tot Ahlers verrassing reageerden beiden erg positief op het nieuws. Er werd al snel een team rondom haar geformeerd om te kijken hoe ze er binnen de organisatie het beste mee om konden gaan. Het grootste deel van de collega's wist ook toen nog van niets, maar daar kwam na niet al te lange tijd verandering in.

"Op een gegeven moment zijn de collega's van het bureau waar ik werkte naar de kantine geroepen. Ik ben toen voor de groep gaan staan en heb verteld wat er met mij aan de hand was en wie ik ben. Dat deed wel wat met mensen. Het bleef een tijd lang stil. Toen gingen twee mensen staan en... begonnen te applaudisseren. De rest ging toen ook staan en applaudisseerde mee. Dat maakte zo'n diepe indruk op mij. Ik dacht: 'Ja. Zo kan het. Zo mag het'."

Koffietafel

Uiteraard waren er collega's met vragen. Vooral degenen met wie ze al jaren intensief samenwerkte. Maar met gesprekken aan de koffietafel kwam dat volgens Ahlers altijd wel goed. Daarnaast kwamen er praktische problemen, zoals het gebruik van de toiletten en de kleedkamers. "Ik gebruikte het gehandicaptentoilet, want daar ging toch iedereen al op. En voor het omkleden werd een plek gezocht. Ik wilde zelf niet bij de mannen en sommige vrouwen vonden het toch wel moeilijk. Maar daar moet je, vind ik, ook wel wat flexibel in zijn."

Doordat Ahlers van functie veranderde en beleidsmedewerker werd, was ze niet meer zo vaak buiten het bureau te vinden en kwam dus niet in aanraking met burgers. Ervaringen rondom haar transitie heeft ze op dat vlak dus niet.

Diversiteit hoort er bij

Bij de politie werd het nieuws van Ahlers voor het grootste deel positief ontvangen. Ze hoopt nu door middel van gastlessen en door te spreken voor groepen, andere organisaties en bedrijven voor te lichten over de omgang met LHBTI'ers. "Het belangrijkste is dat je als bedrijf een diversiteitsbeleid hebt en dat ook proactief uitvoert en communiceert. Daarin beschrijf je bijvoorbeeld de omgangsvormen, wat er van mensen gevraagd mag worden en hoe je je tot elkaar verhoudt. En het is belangrijk dat het beleid ook uitgevoerd wordt als er bepaalde leidinggevenden weggaan."

Ahlers snapt als geen ander dat het voor LHBTI'ers lastig is om uit de kast te komen - en al helemaal om dat op je werk te doen. Niet elke werkgever of collega reageert namelijk hetzelfde. Voor transgenders die uit de kast komen of willen komen - en in dezelfde positie zitten als zij zat - heeft Ahlers wel wat advies. "Voorkom dat je in de slachtofferrol terechtkomt. Dus dat je jezelf zielig gaat vinden. Daar zit niemand op te wachten. Zoek het contact op en leg juist uit, maar beantwoord ook vragen van de ander. Probeer vooroordelen bij de ander en die bij jezelf leven te voorkomen en ga de verbinding aan."

'Wees flexibel'

Zelf maakt Ahlers het ook nog mee dat mensen haar soms als man zien of benaderen. Het is volgens haar belangrijk dat je daar wat flexibel mee om gaat. "Ga onderzoeken wat de intentie van de opmerking of het gedrag van de ander is. En ga vooral het gesprek daarover aan. Daarnaast zou ik ook de ander uitnodigen om met mij het gesprek aan te gaan. Sommige gesprekken schuren en zijn soms ongemakkelijk, maar ga dat maar ontdekken dan."

De maatschappij kan volgen Ahlers wat betreft de acceptatie van transgenders nog wel wat stappen maken. Mensen zijn volgens haar vooral zoekende naar een manier om er mee om te gaan. "We zijn een pluriforme samenleving en dat kunnen we niet langer ontkennen. We hebben ons tot elkaar te verhouden en moeten daarin een oplossing vinden."