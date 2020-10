Jeugd kanaaldorpen kan na herfstvakantie veilig over fietspad Menweg

Het fietspad zou eigenlijk op 1 oktober af zijn, maar volgens Heijerman moet het beton eerst uitharden voordat het veilig gebruikt kan worden.

Onveilige weg

De aanleg van het fietspad was een grote wens van veel inwoners van de kanaaldorpen Eexterveenschekanaal en Annerveenschekanaal. De kinderen uit die dorpen gaan veelal naar de basisschool in Eexterveen. De snelste manier om op school te komen, is via de Menweg.

Die weg moest de fietsende jeugd delen met auto's. Die mogen daar maximaal vijftig kilometer per uur rijden, maar lang niet al het autoverkeer hield zich aan die snelheid. Daarnaast wordt de weg ook gebruikt door landbouwvoertuigen. De inwoners van de omliggende dorpen maakten zich daarom zorgen over de veiligheid van de weg voor fietsers, met name tijdens de herfst- en wintermaanden.

De herfstvakantie begint in regio Noord op 10 oktober. Dat betekent dat het fietspad in ieder geval op 19 oktober gebruiksklaar is.