Droom wordt werkelijkheid voor Marco Schuitmaker: zanger treedt op in GelreDome

Een nieuw hoogtepunt voor Peizenaar Marco Schuitmaker: vandaag kondigde hij aan op 9 november een concert te geven in de GelreDome. Het is bovendien zijn eerste, eigen concert. "Een droom die uitkomt", reageert hij.

Tijdens het concert staat hij er niet alleen voor. Onder anderen Jan Smit, Donnie en Outsiders komen een gastoptreden geven. "Er komen meer, maar dat gaan we in de loop van de tijd nog aankondigen", belooft de zanger.

Vroeg op voor de zanger

Voor het allemaal zover is, moet er nog wel veel voorbereid worden. "Het is de eerste keer, dus er komt veel bij kijken. We zijn nu bezig met het creatief proces, dat er een goed decor is en zelfs vuurwerk." De maand voor het concert heeft hij vast vrijgehouden in zijn agenda, zodat alles echt goed voorbereid kan worden. "De mensen moeten het gevoel hebben dat ze een geweldige avond hebben gehad."