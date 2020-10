Demonstratie tegen parkeerbeleid op stoep raadhuis Hoogeveen

Arjan Prijs was één van de organisatoren die donderdag op Facebook mensen opriep om naar het raadhuis te komen. De pagina 'Samen tegen het nieuwe parkeerbeleid' had 's avonds al snel meer dan 300 leden. Tussen de 50 en 100 demonstranten stonden om zeven uur vanavond op straat voor het raadhuis.

'Burger wordt uitgekleed'

Arjan Prijs: "We hebben samen een groot probleem denk ik, daarom is het zo snel gegaan. Het is geen parkeerbeleid, dit is het uitkleden van de Hoogeveense burger. Dit is het begin van het einde."

De demonstranten zijn het er niet mee eens dat de kosten van een parkeervergunning in het centrum per jaar omhoog gaat van 54 euro naar ruim 74 euro. Maar erger nog vinden ze dat er voor een tweede auto of een busje van de zaak een tweede vergunning nodig is die meer dan duizend euro gaat kosten.

"En dat door het toedoen van een Jan Steenbergen, een Eric Giethoorn een meneer Vos, onze wethouders hebben hier jarenlang met de portemonnee los gelopen en geld uitgegeven. Zij donderen nu op en wij kunnen nu bloeden."

Burgmeester Karel Loohuis is met de demonstranten in gesprek gegaan. Hij beloofd hen dat er één of meer avonden komen waar de demonstranten hun mening kenbaar kunnen maken.

Bijeenkomst voor grieven

Loohuis: "Ja er zijn mensen die het natuurlijk niet al te breed hebben en dat niet kunnen betalen en zich afvragen wat dan? Ja dat is een terechte vraag. Het geeft natuurlijk maatschappelijke onrust. Dus moeten we in ieder geval het gesprek aan gaan. De gemeenteraad moet kennis nemen van hun grieven en dat gaan we dan organiseren met één of meer avonden."

"Dan kunnen wij onze tegendemonstratie daar organiseren", reageert Arjan Prijs: "Bij de volgende demonstratie moeten er meer komen. We willen met afgevaardigden uit alle centrumbuurten organiseren dat we samen één grote vuist maken tegen de plannen van Hoogeveen. En dan hoop ik dat er veel meer demonstranten komen dan nu."