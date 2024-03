Anjet Daanje wint na Libris Literatuurprijs ook De Inktaap 2024

De Inktaap is een prijs die wordt uitgereikt door jongeren van 15 tot en met 18 jaar. Honderden bovenbouwleerlingen uit het hele land lazen, bediscussieerden en beoordeelden drie genomineerde boeken, en mochten vervolgens stemmen. De andere twee genomineerden waren De menseneter van Tom Hofland en De Mitsukoshi Troostbaby Company van Auke Hulst.

Anjet Daanje won met haar boek eerder al de Libris Literatuurprijs. "Het lied van ooievaar en dromedaris is een caleidoscopische roman van grote klasse", schreef de jury in het rapport. "Op indrukwekkende wijze zet Daanje in haar roman de verbeelding aan het werk. Vooruitwijzingen, symboliek, horror, een raadselachtig aantekeningenboekje dat telkens weer opduikt: een scala aan literaire technieken wordt ingezet om te ontregelen en te duiden."