'Onderhoud van sporthal De Goorn in Oosterhesselen al jaren flink onder de maat'

Kapotte douches, vieze rioollucht, planten die bij de kozijnen naar binnen groeien, isolatiemateriaal dat uit de muren komt, gladde noodtrappen en losse plafondplaten die soms naar beneden komen. De staat van onderhoud van sporthal De Goorn in Oosterhesselen is al jaren flink onder de maat.

Dat stellen voorzitter Harro Oosting van de sporthal en voorzitter Ria Epping van Dorpsbelangen Oosterhesselen. "En áls er onderhoud plaatsvindt, is het vaak lapwerk", stelt Oosting. "Zo werden er recent nieuwe douches geplaatst, maar op de oude tegels en zonder oplossing van een afvoerprobleem. Het wordt tijd dat er structureel wat gedaan wordt aan verbetering. Zoals het nu is, vinden we het in één woord belabberd."

Epping: "Het gaat hierbij niet alleen om de uitstraling van de hal, maar ook om de veiligheid van de sporters." De hal in Oosterhesselen wordt volgens het dorp zeer intensief gebruikt.

Het signaal van slecht onderhoud bereikte ook de politiek in Coevorden. De fracties van PvdA en CDA dienden dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een voorstel in om bij deze hal, maar ook bij andere sporthallen in de gemeente, zo snel mogelijk achterstallig onderhoud aan te pakken. Ook sporthal Broekveld in Sleen zou bijvoorbeeld extra aangepakt moeten worden. Er zou een technische analyse moeten komen om snel beeld te krijgen wat er vooral mis is.

'Best geschrokken van alle mankementen'

Michel Blanken (PvdA): "Wij zijn best wel geschrokken van alle mankementen die we tegenkwamen. Nu is het zo dat de gemeente pas in actie komt als er via een 'piepsysteem' melding wordt gemaakt van achterstallig onderhoud. Maar laten we nu in één keer en zo snel mogelijk aan de slag gaan en de urgente zaken aanpakken. Kom met een uitvoeringsplan, want de problemen van nu staan goed sporten in de weg."

'Oosterhesselen zal met een schuin oog naar Schoonoord kijken'

Hij vond daarbij Jaqueline Streutker (CDA) op zijn pad. "Groene hulst dat bij de kozijnen naar binnen groeit, dat is een beetje de verkeerde vorm van verduurzaming. En het is al helemaal geen visitekaartje richting gasten, ook als je kijkt naar schoonmaak." Bert Albring (VVD): "Ik kan me ook zo voorstellen dat ze in Oosterhesselen met een schuin oog naar Schoonoord kijken en zich afvragen waarom dáár wel van alles kan en hier niet."

Hij verwees daarmee naar het recent vastgestelde plan om in Schoonoord een compleet nieuwe sporthal te bouwen. Zijn partij stemde mee in het voorstel om aan de slag te gaan, evenals de fractie van PPC.