Emmer verdachte 'dubbele poging tot moord' bij discotheek in Lemele blijft vastzitten

De nu 19-jarige verdachte uit Emmen die in december vorig jaar buiten Zaal Dijk in Lemele twee personen neerstak, blijft voorlopig vastzitten. Volgens zijn raadsvrouw handelde hij uit zelfverdediging, maar het Openbaar Ministerie denkt dat hij bewapend met een mes de confrontatie opzocht en gaat uit van een dubbele poging tot moord. Een van de slachtoffers overleefde het misdrijf maar ternauwernood.

Volgens de officier van justitie ging aan de vechtpartij een eerdere ruzie in de uitgaansgelegenheid vooraf, zei ze dinsdag op de eerste inleidende zitting. Daarop zou Al T. uit de auto een mes hebben en mogelijk een neppistool gepakt hebben. Daarna ging hij op zoek naar de jongens waarmee hij ruzie had.

Vooropgezet plan

Spijtbetuiging

"Het spijt me dat ik het zo gedaan heb. Het is wel erg voor die jongen'', reageerde T. in de rechtszaal. Het slachtoffer was zwaargewond. Tegen de politie heeft Al T. toegegeven gestoken te hebben. De tweede jongen heeft hij mogelijk per ongeluk geraakt. Het verzoek van zijn raadsvrouw om hem op vrije voeten te stellen, werd door de rechtbank afgewezen. Het OM verdenkt hem van een dubbele poging moord.