Geen lelieteelt naast school Diever: 'Een goede eerste stap'

De lelieteelt aan de Molenlaan in Diever is van de baan. Dat kondigde wethouder Renate Masselink (VVD) aan tijdens een spoeddebat van de gemeenteraad. Volgens Masselink is de stop vanmiddag overeengekomen na wekenlang intensief overleg.

Op de Molenlaan in Diever wilde een boer dit jaar starten met het telen van lelies. Omdat het perceel vlak bij een basisschool en peuterspeelzaal ligt, zorgde dat in de omgeving voor onbegrip.

De vrees was dat de kinderen op school gevaar lopen door de pesticiden die bij de teelt van lelies worden gebruikt. "Zo'n langjarige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen brengt veel extra risico's voor onze gezondheid met zich mee, vooral voor opgroeiende kinderen", zei woordvoerder Dick van Dijk namens 35 bezwaarmakers uit de buurt eerder tegen RTV Drenthe.

De gemoederen liepen zo hoog op dat de bewoners gisteren bekendmaakten naar de rechter te stappen. Dat er een dag later toch een doorbraak is, komt dan ook als een grote verrassing. "Volledig onverwacht", zegt Van Dijk. "Ik was niet eens van plan om vanavond naar de gemeenteraad te gaan. Ik zat er omdat ik dacht: wellicht komt het aan de orde, maar het is niet met ons gecommuniceerd."

'Een goede eerste stap'

Met het nieuws is Van Dijk voorzichtig blij. "Het is een goede eerste stap, maar in de nabije omgeving van de school zijn nog meer lelievelden. Dus ik ben heel benieuwd naar het vervolgverhaal."

Dat er beweging is, komt volgens Masselink door de gesprekken. "We hebben de teler enkele weken geleden gevraagd om op zoek te gaan naar een ander perceel. Dat is hartstikke ingewikkeld, want de meeste teeltplannen zijn al gemaakt. Dat betekent dat alle agrarische percelen al toebedeeld zijn. Maar gelukkig is het uiteindelijk toch nog gelukt om een perceel te vinden."

Van Dijk denkt dat vooral de rechtszaak een rol heeft gespeeld in de snelle ontwikkeling, ondanks dat Masselink benadrukt dat de gesprekken al voor de aangekondigde rechtszaak liepen. Ouders van de school, omwonenden gaan zich met de advocaat beraden op wat ze gaan doen.

Had het niet eerder opgelost kunnen worden?

De angel is er nu uit, maar had een oplossing niet eerder op tafel kunnen komen? "Ik denk dat het heel mooi zou zijn als we met alle partijen (provincie, gemeente, telers en omwonenden. red.) gaan kijken wat er waar mogelijk is", antwoordt Masselink. "Waarin je de belangen van alle partijen goed in ogenschouw neemt."

Ze wijst naar het perceel in Diever. "Los van de afspraken die we al hebben met de lelietelers, kun je ook kijken naar maatwerkoplossingen waarbij je op specifieke locaties extra afspraken en maatregelen gaat nemen. Op een gebied waar zoveel jonge kinderen bij elkaar komen, ligt extra maatschappelijke druk."