Dorpshuis Westdorp officieel klaar: Dit is 'the place to be'

Domper

Morgen zou het dorpshuis geopend worden door gedeputeerde Henk Jumelet, maar dat gaat niet door. "We wilden er een feestje van maken maar in deze omstandigheden leek dat ons niet gepast en niet verstandig", legt voorzitter Reint Jan Vos van Stichting Dorpshuis Westdorp-Ellertshaar uit. Voor de tweede keer heeft hij de opening moeten cancelen. "Dat is voor een aantal mensen best een behoorlijke domper, maar het dorpshuis is inmiddels al een jaar in gebruik. Alleen het officiële gebeuren hadden we nog tegoed."

Samen gebouwd

Stichting Dorpshuis Westdorp-Ellertshaar kocht een paar jaar geleden een oude schuur in Westdorp. De aankoop werd deels bekostigd met geld van inwoners van beide buurtschappen en een groot deel van de aankoop werd betaald met subsidies. De verbouw van de schuur hoefde niet extreem veel te kosten, want inwoners van Westdorp en Ellertshaar kwamen massaal in actie en staken samen de handen uit de mouwen. Samen bouwden ze de boerenschuur om tot dorpshuis. En dat allemaal in acht maanden tijd.



"Zelfs de stalen gebinten die je ziet hebben we met vereende krachten geplaatst. Ik ben supertrots dat we dit in zo'n korte tijd hebben neergezet", zegt Vos. Terwijl hij dit vertelt staat hij in de recreatieruimte. "Dit is the place tot be. Een ruimte met een eigen biljart, een bar en veel gezellige zitjes waar het verenigingsleven moet plaatsvinden. Met name in de winter."

Ik ben supertrots dat we dit in zo'n korte tijd hebben neergezet" Reint Jan Vos, voorzitter

Het dorpshuis is bedoeld voor verenigingen, clubavonden, maar ook bijvoorbeeld voor eenmalige lezingen. Alle ideeën zijn welkom. "Hoe meer het dorpshuis wordt gebruikt hoe beter", aldus de voorzitter.

Biljarters in de manege

Inwoners van Westdorp en Ellertshaar hebben jarenlang geen eigen buurthuis gehad. Na vijfentwintig jaar in een kampeerboerderij te hebben gezeten werd het contract daar een aantal jaren geleden beëindigd. Sindsdien moesten de verenigingen hun onderkomen her en der vinden. De leden van de toneelvereniging repeteerden bijvoorbeeld bij mensen thuis en de biljarters zaten in de manege. Maar dat is nu dus verleden tijd.



Of er nog een nieuwe opening wordt gepland is nog even afwachten. Het dorpshuis is de komende tijd open voor alle activiteiten waarbij deelnemers zich aan de coronaregels houden.