Zeventien wolvenaanvallen dit jaar in Drenthe

Tot nu toe heeft BIJ12 alleen in de provincie Noord-Brabant meer wolvenaanvallen geregistreerd dan in Drenthe: 31. In 2018 en 2019 stond Drenthe nog bovenaan wat betreft het aantal wolvenaanvallen per provincie.

Wolf in Drenthe

De eerste waarneming van een wolf in Drenthe in een paar eeuwen was in Noord-Sleen in maart 2015. Dat jaar zijn er twee wolvenaanvallen geregistreerd. In de twee jaar daarna zijn geen wolvenaanvallen waargenomen. In 2018 en 2019 zijn respectievelijk vijftien en tien wolvenaanvallen in onze provincie gesignaleerd (zie grafiek).

Kijk op de interactieve grafiek hieronder hoeveel wolvenaanvallen er zijn geregistreerd per provincie

Landelijk

Tot en met september dit jaar zijn in Nederland 66 wolvenaanvallen geregistreerd. Dat zijn er fors meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen 'maar' negen aanvallen werden vastgesteld.

Uiteindelijk zijn vorig jaar 25 wolvenaanvallen vastgesteld. Tot oktober dit jaar zijn dus al ruim twee en een half keer zoveel wolvenaanvallen meer bekend dan in héél 2019.

Lees ook: