Uitstel van zorg dreigt: WZA maakt plan voor tweede piek corona

Vanaf volgende week nemen de noordelijke ziekenhuizen maatregelen om de planbare zorg waar nodig met 10 tot 20 procent af te schalen. "Het gaat om uitstel van zorg die geen gezondheidsschade oplevert", zegt woordvoerder Hennie Hoogeveen van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. "We proberen de zorg zoveel mogelijk door te laten gaan, maar doordat de verspreiding van het virus blijft toenemen kunnen we dat niet meer garanderen."

Personeel ziek thuis

Volgens haar neemt de druk niet alleen toe door het toenemende aantal patiënten dat met het virus in het ziekenhuis ligt, ook hebben de zorginstellingen te maken met uitval onder het personeel. Zo zat vorige week zo'n 10 procent van het personeel van het Martini Ziekenhuis in Groningen ziek thuis.

Op dit moment is de ic- en klinische capaciteit in Noord-Nederland nog toereikend, meldt het Acute Zorgnetwerk. Patiënten uit de eigen regio kunnen worden opgevangen. Ook is er ruimte om patiënten uit andere regio's op te nemen.

Extra personeel

Eerder zorgde de stroom patiënten richting ziekenhuizen er ook al voor dat basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal in het weekend dicht zijn. Het extra personeel dat daarmee vrijgespeeld wordt, helpt in ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.

Ziekenhuizen voller

Bestuursvoorzitter Paul van der Wijk van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen ziet ook dat de noordelijke ziekenhuizen voller worden. "We zien in toenemende mate coronapatiënten binnenkomen op de spoedeisende hulp. Dat gaat vooral om patiënten uit de eigen regio. Maar inmiddels zijn ook ongeveer tien plekken bezet met covid-patiënten uit andere gebieden in Nederland."

Door de toenemende drukte bereiden de ziekenhuizen in Noord-Nederland zich voor op het afschalen van reguliere zorg. "We zijn bezig met bedden vrijmaken in de kliniek, en kijken ook of we mensen kunnen opleiden die op de ic kunnen bijspringen. Daarvoor is menskracht nodig, waardoor we verwachten dat de noordelijke ziekenhuizen komende week 10 tot 20 procent minder aan reguliere zorg kunnen doen."

Dat betekent dat geplande afspraken mogelijk worden afgezegd, beseft Van der Wijk. "Ik verwacht dat dit op de korte termijn nog enigszins meevalt. Maar we bereiden ons voor op de periode die daarna komen gaat." Spoedeisende- en oncologische zorg zal niet worden afgeschaald, zegt de bestuursvoorzitter. "Het gaat meer om controles of andere zorg die op een later moment ingepland kan worden. Dit scenario geldt voor alle ziekenhuizen in Noord-Nederland."

Lees ook: