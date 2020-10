Tanken en boodschappen doen over de grens kan weer

Voor een tankbeurt of een boodschap kan je de grens weer over (Rechten: Vera Beuke/RTV Drenthe)

Sinds vorig weekend werden niet-essentiële reizen naar de oosterburen nog afgeraden. Wie toch de grens overstak, moest een actuele negatieve coronatest bij zich hebben of bij aankomst 14 dagen in quarantaine. Ondanks deze afgekondigde maatregelen was de grens tussen Nederland en Duitsland gewoon geopend. Drenten bleven deze week dan ook de oversteek maken.

Alleen voor grenspendelaars, mensen die wonen in het ene en werken in het andere land, golden tot vandaag andere regels. Zij mochten wel de grens over, als er een dwingende persoonlijke reden was voor werk of privé.

Niet langer dan 24 uur

Ondanks dat de meld- en quarantaineplicht voor de deelstaat Nedersaksen is opgeheven, wordt bezoekers wel gevraagd niet langer dan 24 uur in het gebied te verblijven. Gebeurt dat toch, dan moeten zij alsnog in quarantaine of een geldige negatieve coronatest laten zien die niet ouder is dan 48 uur.

Andere coronamaatregelen in Duitsland blijven gewoon van kracht. Zo zijn mondkapjes op openbare plekken, restaurants en winkels verplicht.

