Na terechte wraking rechter volgt alsnog straf voor belaging in Emmen

Voor het belagen van een vriendin van zijn ex-vrouw in Emmen is een 44-jarige man uit Rotterdam veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. De helft hiervan is voorwaardelijk. Hij moet het slachtoffer 200 euro betalen.

De belaging was in de zomer van 2017. Dat de zaak zo oud is, ligt niet aan de verdachte. Hij stond in september van 2018 al voor de rechter in Assen. Maar die noemde de man tijdens de zitting 'niet goed bij zijn hoofd'. De Rotterdammer wilde de politierechter wraken, maar kreeg geen gehoor. Hij beende vervolgens boos de zaal uit en hoorde niet meer dat de rechter hem een werkstraf van 100 uur oplegde en het betalen van een schadebedrag van 1000 euro.

Tussenkop

De Rotterdammer ging in hoger beroep. De hogere rechters vonden dat de politierechter het wrakingsverzoek onterecht naast zich neer had gelegd en vernietigde het vonnis. De zaak tegen de Rotterdammer moest worden overgedaan en dat gebeurde vandaag. De man stond terecht omdat hij negentien personen in Emmen pakketjes met foto's van WhatsApp-gesprekken en smadelijke teksten verstuurde over een vriendin van zijn ex-vrouw. Hij vond dat die vriendin een verkeerde invloed had op zijn ex en de kinderen.

De man had niet de intentie om de vrouw te beschadigen of te kwetsen. Maar hij deed dit wel, zei de rechter. Hij had op andere manieren hulp moeten inschakelen, zei ze. Ze hield rekening met de ouderdom van de zaak en legde een iets lagere straf op.

'Mongool'

De rechter die door het hof een tik over de vingers kreeg, werd begin september in een andere zaak in Groningen met succes gewraakt. Dit gebeurde tijdens een zaak die ging over een wrede woningoverval in Bourtange. De rechter schoot tegen een verdachte uit zijn slof, die op zijn beurt opmerkte: "Ik ben toch geen mongool." De rechter zei daarop: "Daar lijkt het anders wel op."