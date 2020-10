Slepende gezondheidsklachten dwingen veldrijder Jens Dekker voorlopig te stoppen

Hij heeft deze week z'n fietsen ingeleverd bij z'n ploeg Parkhotel Valkenburg-Destil-Orange Babies. Voor Jens Dekker (21) uit Fluitenberg is het voorlopig over en uit. Al meer dan vier jaar kwakkelt hij met z'n gezondheid. Maar nooit werd er echt een duidelijke diagnose gesteld.

"Ik heb nu al bijna twee maanden niet gefietst, omdat mijn lichaam dat niet toelaat. Ik ben in juli nog geopereerd aan m'n knie en na die tijd heb ik eigenlijk steeds verschillende klachten. Ik kan het wel blijven proberen, maar het leidt nu nergens toe. Dan is het misschien beter om het gas er een keer helemaal af te halen", zegt Dekker.

In z'n juniorentijd liep alles op rolletjes. In 2016 werd hij zelfs wereldkampioen. "Maar na m'n juniorentijd ben ik eigenlijk nooit meer 100 procent geweest. De keren dat ik nog een wedstrijd won, was ik misschien 90 procent. Maar voor topsport is dat niet genoeg", verklaart Dekker.

Mentaal probleem?

"Of het een mentaal probleem is? Ik denk van niet. Ook daar is al veel onderzoek naar gedaan. En ik heb de afgelopen jaren wel laten zien, dat ik met al die tegenslag, mentaal wel sterk ben", verklaart de inwoner van Fluitenberg. "De afgelopen jaren hebben zowel fysiek als mentaal veel van mij gevergd. Ik zou nog heel graag willen fietsen. Maar zo gaat het niet. Of ik ooit terugkeer? Geen idee", besluit Dekker.

In september volgend jaar hoopt de voormalig wereldkampioen aan een studie aan de universiteit te beginnen. Verder heeft hij nu weinig om handen. Wel is hij afgelopen week begonnen als jeugdtrainer bij de veldrijders van wielervereniging De Peddelaars in Hoogeveen.