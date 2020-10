Assen bezuinigt 9 miljoen voor eerste stap uit financiële put

Assen staat na de financiële malaise van vorig jaar niet meer onder curatele van de provincie en mag - met een herstelplan onder de arm - weer zelf bepalen wat ze doet. Maar om weer een gezonde gemeente te worden, moet er flink bezuinigd worden. Ook na volgend jaar en in ieder geval tot 2024 moet Assen de eindjes aan elkaar knopen.

Bezuinigen op alles

Tijdens de presentatie van het herstelplan eerder dit jaar werd al duidelijk dat Assen op zo'n beetje alle terreinen gaat bezuinigen. Van groenbeheer tot onderhoud van wegen en van de cultuursector tot de Wmo en jeugdhulp.

Voor inwoners en ondernemers blijven de gevolgen voor de portemonnee beperkt. De meeste belastingen stijgen met de inflatie mee, maar dat gaat niet om enorme percentages. De onroerendezaakbelasting stijgt met 1,9 procent en de toeristenbelasting gaat met 5 cent omhoog naar 1,40 euro. Rondom de TT betalen toeristen 3 euro aan belasting. Daartegenover staat een daling van de rioolheffing.

Parkeren in Assen wordt voor iedereen duurder. De kosten voor een parkeervergunning stijgen met 5 euro en alle abonnementen voor de parkeergarages stijgen met 3 procent. Het dagtarief voor parkeren gaat van 6 naar 7,50 euro.

Corona onzekere factor

De effecten van de coronacrisis zijn nog niet helemaal in beeld bij de gemeente Assen. Wel is duidelijk dat de gevolgen van de pandemie tot flink wat extra kosten leiden. Assen was geld kwijt aan financiële regelingen om ondernemers en inwoners te ondersteunen, zoals de TOZO-regeling en de bijstand.

Daarnaast is er minder geld binnengekomen aan toeristenbelasting, bijvoorbeeld door de afgelasting van de TT. De gemeente moest ook meer kosten maken voor grotere inzet van handhaving. Assen schat in dat de coronacrisis de gemeente dit jaar zo'n 3,2 miljoen euro kost. Het is nog niet bekend hoeveel kosten het Rijk daarvan gaat vergoeden.

Rijk aan zet

Het college is volgens financiënwethouder Mirjam Pauwels tevreden, maar niet blij met de begroting. "We hebben gelukkig wel wat in reserve, maar die is de afgelopen jaren flink gekrompen. We hebben onze ambities moeten afschalen, maar we kunnen nog wel wat blijven doen", zegt Pauwels. Er gaat bijvoorbeeld wat extra geld naar investeringen in de binnenstad.

Naast de coronacrisis zijn er meer onzekerheden en met name het Rijk is volgens Pauwels aan zet. Er is binnenkort een herverdeling van het Gemeentefonds: het potje waaruit alle gemeenten geld krijgen van de landelijke overheid. Assen kan meer geld krijgen, maar er ook op achteruit gaan. Daarnaast lijden bijna alle gemeenten onder de verplaatsing van de Wmo en de jeugdhulp van het Rijk naar de gemeenten. Waarschijnlijk wordt pas na de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar bekend of de gemeenten daar meer compensatie voor krijgen.

Lees ook: