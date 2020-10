E&O voorlopig op slot: 'Wij willen eerst duidelijkheid'

De club ziet dat het aantal coronabesmettingen en de ziekenhuisopnames geen dalende trend laten zien. "Het is een rommeltje, we zijn het overzicht kwijt", aldus E&O-voorzitter Ernst Söllner.

De handbalvereniging merkt dat spelers geen risico willen lopen om tien dagen in quarantaine te moeten. Het eerste en het tweede team van de club hebben al in thuisquarantaine gezeten. "Tegenover hun werkgever willen zij niet het risico lopen nog een keer besmet te raken", vertelt de voorzitter.

Meerdere clubs

E&O is niet de enige handbalvereniging die achter het besluit staat om voorlopig niet meer in actie te komen. "We staan samen met een groep van zo'n zeven à acht clubs die hetzelfde zeggen. We zien nu gewoon te veel afzeggingen en spelers die niet opnieuw in quarantaine willen. We nemen onze verantwoordelijkheid als club."

Ook de jeugdwedstrijden van de vereniging gaan eruit. "Misschien is de jeugd wel de 'superverspreider' van het virus? We zien ook dat hele klassen naar huis worden gestuurd. Ik ben geen kenner, maar uit voorzorg hebben we dit besloten." Ook maakt de voorzitter zich zorgen over de reisbewegingen die bij een wedstrijd komen kijken. "Je zit ook met het vervoer waar ouders voor moeten zorgen."

Halve competitie

Söllner geeft aan dat de competitie wat hem betreft verschoven kan worden. En als het aan hem ligt, wordt er een halve competitie gespeeld. "Nu moeten we ook wedstrijden doordeweeks spelen en ontstaat er een scheef beeld." Zo heeft E&O nog maar één wedstrijd gespeeld, terwijl koploper Waalwijk al drie wedstrijden erop heeft zitten.

De Drentse handbalvereniging Hurry-Up uit de BENE-League had al besloten om tot 7 oktober op slot te gaan. Dit na meerdere vastgestelde coronabesmettingen bij de club.

