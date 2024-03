Drenten blijven graag waar ze zijn: Pieter woont al 71 jaar in hetzelfde huis

Woningsplitsing

"Met hulp van de gemeente hebben we de woning nu kunnen splitsen, mijn zoon woont met zijn vrouw en vier dochters in het voorste stuk, mijn vrouw en ik wonen in het achterste deel."

Nog steeds zijn ze druk aan het verbouwen. "Als kind had ik mijn slaapkamertje in het voorste stuk, in de jaren tachtig hebben we daar een grote kamer gemaakt, maar mijn zoon maakt er nu weer twee kamertjes van. En wat ik echt heel leuk vind is dat mijn kleindochters zo even bij ons binnen kunnen lopen", aldus Pieter.

"Ik wil graag tot mijn einde in het huis blijven wonen waarin ik geboren ben, als het kan", gaat hij voort, "maar het is een fijn idee dat het huis in de familie blijft."

Drentse cijfers

Zo lang als Pieter Boelens in Lhee wonen de meeste Drenten niet op dezelfde plek. De lijst wordt in onze provincie aangevoerd door de gemeenten De Wolden, Borger-Odoorn en Noordenveld. Daar wonen de mensen gemiddeld 9,2 jaren in hetzelfde huis. In de gemeente Meppel is die periode met 6,5 jaar het kortst.