Maandenlange celstraffen voor duo dat man neerstak in trein bij Meppel

De rechtbank heeft twee mannen veroordeeld tot celstraffen voor het neersteken van een man in de trein tussen Zwolle en Meppel. De twee daders werden door een grote politiemacht in Meppel uit de trein gehaald.

Met tien maanden cel kreeg de jongste verdachte van de twee de zwaarste straf opgelegd. De 29-jarige man uit Ter Apel viel op de avond van 21 oktober vorig jaar net na vertrek van station Zwolle samen met een 32-jarige vriend een slachtoffer aan.

Verdachten verstopten mes

De drie kenden elkaar: naar verluidt zou het slachtoffer eerder een van de twee verdachten hebben gestoken. De 29-jarige en de 32-jarige verdachte had beidden het mes in handen tijdens de aanval. De oudere man hield het slachtoffer vast toen de jongere verdachte het slachtoffer in zijn been stak, bleek uit beelden uit de trein.

De trein werd in Meppel stilgezet terwijl reizigers doorkregen dat er in de trein een steekpartij was gebeurd. De twee verdachten werden achterin de trein gevonden, maar hadden geen mes meer bij zich. Een oplettende passagier wees de politieagenten op een tussenstuk tussen twee coupés waar het duo eerder aan het rommelen was. Daar werd tussen een ingeklapte stoel alsnog een mes gevonden.

Slachtoffer deed geen aangifte

Intussen was het slachtoffer al naar het ziekenhuis gebracht. Na het zetten van hechtingen in zijn been ging hij er vandoor. Hij deed geen aangifte en is sinds zijn vertrek onvindbaar. Omdat er geen nader onderzoek naar het letsel was, kan de rechtbank niet vaststellen dat hier zwaar lichamelijk letsel is toegebracht.

Wel levert het steken met een mes in een bovenbeen de aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel op, zo oordeelt de rechtbank in Zwolle. Beide verdachten hadden volgens de rechtbank een rol in de steekpartij, die mogelijk een wraakactie was.