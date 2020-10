Geen lampionnen en geen sinterklaasintocht op openbare scholen Assen

Lampionnen maken zit er op de (openbare) basisschool in Assen niet in (Rechten: ANP XTRA - Nils van Hout)

Dat blijkt uit een brief die de directeur van Plateau, Bert Dekker, aan alle ouders heeft gestuurd. Reden voor de verandering van de traditionele feestvieringen zijn de coronamaatregelen.

Sint-Maarten

Op de openbare basisscholen en de kinderopvangcentra van Plateau worden in principe geen lampionnen meer gemaakt. Mochten er toch lichtjes of lampionnetjes gemaakt worden, dan worden die pas ná 11 november, Sint Maarten, mee naar huis gegeven.

"Wij vinden het belangrijk dat wanneer kinderen langs de deuren gaan met Sint-Maarten, dit onder veilige omstandigheden zou moeten kunnen. Dat is dit jaar helaas niet zo, vandaar dat wij vanuit onze Kindcentra geen lampionnen meegeven", zo staat in de brief te lezen.

'Zelf lampion regelen'

Toch gaat de organisatie niet helemaal op de stoel van de ouders zitten, want: "Uiteraard bent u als ouder/verzorger vrij om te besluiten dat uw kind wél langs de deuren mag gaan met een door uzelf geregelde lampion."

Directeur Bert Dekker: "Stel dat het jonge kind op school of op de opvang een lampion maakt. Het is logisch dat kinderen dan denken: 'Daarmee wil ik langs de deuren'. Als wij die lampionnetjes maken, dan legitimeren wij op die manier het langs de deuren gaan. En daar zet ik mijn vraagtekens bij."

'Aan de ouders'

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft nog geen advies uitgebracht over het traditionele lampionlopen op 11 november. "Ook binnen de VRD zijn daar verschillende opvattingen over", aldus Dekker. "Het verschilt zelfs per wijk waar het wel of niet gedaan wordt."

Dekker: "Het is aan de ouders om te beslissen of er langs de deuren gegaan wordt met Sint-Maarten. Daarom komen we ook zo vroeg met dit bericht naar buiten, dan hebben ouders de kans om erover na te denken en zelf een lampion te maken met de kinderen, of om deze te kopen in de winkel."

Sinterklaasfeest

Ook het sinterklaasfeest moet eraan geloven. Ondanks dat de Veiligheidsregio Drenthe uitdrukkelijk heeft gezegd dat een bezoek van Sinterklaas kleinschalig, bijvoorbeeld op school, best kan, heeft Plateau besloten dat de goedheiligman dit jaar geen intocht krijgt op school en op de kinderopvang.

"Dat wil niet zeggen dat hij er niet is. Wat we willen vermijden, is een oploop van mensen die Sint en Piet willen verwelkomen. Hij zal er echt wel zijn, binnen school en in de klas. Maar dan komt hij bijvoorbeeld uit een kast tevoorschijn, of hij heeft een vaste plek in een leeg lokaal."

Dat past volgens Dekker binnen het huidige beleid van de scholen om geen mensen van buiten de school binnen te laten. "Ook ouders zijn niet welkom binnen de school, als ze daar niet heel expliciet iets te zoeken hebben."

De kerstviering

Hoewel Kerst nog ver weg lijkt, neemt Dekker ook hierin alvast een schot voor de boeg. "Het ziet ernaar uit dat eind december de boel niet ineens een stuk losser wordt. Daarom willen we de ouders op voorhand vast waarschuwen dat ook de kerstviering niet wordt zoals andere jaren." Hoe de feestdag dan gevierd wordt, weet Dekker ook nog niet precies.

"We houden nauwlettend de ontwikkelingen en adviezen in de gaten", laat de directeur weten. "En op basis daarvan nemen we een beslissing hoe we Kerst gaan vieren met de kinderen."

Dekker wil benadrukken dat de feestdagen hoe dan ook gevierd gaan worden op de scholen en de opvangcentra. "Het zal alleen op een andere manier gaan dan we gewend zijn."