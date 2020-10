97 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Drenthe

Er zijn drie coronapatiënten uit de gemeente Emmen opgenomen in het ziekenhuis. In de afgelopen 24 uur zijn geen nieuwe doden als gevolg van het coronavirus gemeld in Drenthe. Sinds maart zijn in de provincie nu 1.815 positieve coronatests geregistreerd. Tot nu toe hebben 130 coronapatiënten in het ziekenhuis gelegen. Het aantal geregistreerde doden in Drenthe blijft op 60 staan.

16 coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen

Opnieuw zijn in de gemeente Emmen de meeste nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal positieve tests nam toe met 37. In de gemeente Assen zijn 10 nieuwe besmettingen gemeld, in Hoogeveen 9. Op dit moment liggen er 63 mensen met de verdenking van corona in de Noord-Nederlandse ziekenhuizen. 12 van hen liggen op de verpleegafdelingen en 4 op de intensive care van de Drentse ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN).

Totaal aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens door het coronavirus in Drenthe (bron: RIVM, 09-10-2020 om 10.00 uur)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 80 (+7) 1 0 Assen 195 (+10) 12 2 Borger-Odoorn 59 (+3) 4 4 Coevorden 124 (+7) 13 2 Emmen 581 (+37) 29 (+3) 17 Hoogeveen 181 (+9) 21 8 Meppel 128 (+3) 11 5 Midden-Drenthe 67 (+2) 6 0 Noordenveld 130 (+7) 4 13 Tynaarlo 112 (+7) 9 0 Westerveld 60 (+2) 9 4 De Wolden 89 (+2) 11 5 Woonplaats onbekend 10 (+1) 0 0

Landelijk

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5.983 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Gisteren waren dit er 5.829. Daarnaast zijn er 14 overleden covid-patiënten gemeld. Door achterstanden bij de GGD worden doden niet altijd direct doorgegeven. Het aantal gemelde doden loopt daardoor achter.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen op dit moment 1.139 coronapatiënten, van wie 239 op de IC. Gisteren lagen er nog 69 coronapatiënten minder in het ziekenhuis.