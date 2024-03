RTV Drenthe lanceert Dreuge Worst TV!

RTV Drenthe kondigt met veel enthousiasme de lancering aan van een nieuw themakanaal: Dreuge Worst TV. Vanaf volgende week maandag krijgen kijkers de mogelijkheid om 24 uur per dag het fascinerende droogproces van worsten aan de wiemel te volgen, exclusief op de website van RTV Drenthe.

De keuze om Dreuge Worst TV te introduceren komt voort uit de groeiende populariteit van slow-tv, letterlijk: langzame televisie. "We hebben gemerkt dat ons publiek steeds meer interesse toont in dit soort tv. Hiermee willen we inspelen op deze behoefte en onze kijkers een unieke ervaring bieden", zegt eindredacteur Martin van der Veen.