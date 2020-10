Man wordt niet begroet en trapt de ander een gebroken been: werkstraf

De man woonde in maart in Eelde, toen hij zag dat zijn buurman bezoek kreeg. "Zeggen we tegenwoordig niets meer", zou hij tegen de bezoeker hebben gezegd toen die zijn woning passeerde. "Jij zegt toch ook niets", zei de ander terug. De 31-jarige man sloeg en schopte de passant zo hard, dat die een gebroken been opliep.

In augustus raakte de man opnieuw in een conflict, maar nu met een buurtgenoot. De mannen liepen elkaar in de weg op een pad tussen de woningen. Er vielen wat klappen over en weer. De 31-jarige liep de buurtbewoner achterna naar zijn woning en vernielde daarbij een ruit van de voordeur. Hij dreigde daarbij de man dood te steken.

De man is recentelijk verhuisd naar Assen. Hij heeft een oud strafblad. Hij verscheen niet op zitting. De man moet het slachtoffer van de mishandeling een schadevergoeding betalen van ruim 2400 euro. Het andere slachtoffer is bijna 900 euro toegewezen.