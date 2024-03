Lelieteler Diever: 'Ik doe het uit coulance'

Lelieteler Dirk Mestemaker ziet af van de teelt op een perceel aan de Molenweg in Diever. Dat nieuws maakte de wethouder van de gemeente Westerveld gisteravond bekend nadat bezorgde omwonenden een rechtszaak aan hadden gekondigd. Over lelieteelt zijn in het verleden meerdere conflicten geweest. Volgens Mestemaker zijn de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe doorslaggevend geweest in zijn besluit om op zoek te gaan naar een andere locatie voor zijn lelies.

Voor een jaar laat Mestemaker het perceel, dat op veertig meter afstand ligt van een basisschool en kinderdagverblijf, met rust. "Het kost mij geld", legt hij uit. "Maar dat heb ik er nu wel voor over. Ik ben geen boer geworden voor rechtszaken en handhavingsverzoeken."

Maatschappelijke druk

De gemeente Westerveld heeft veel gesprekken gevoerd, onder anderen met Mestemaker. Die heeft hij als nauw en prettig ervaren, waarin volgens hem duidelijk naar oplossingen en mogelijkheden werd gezocht. "De gemeente heeft er anders ook allemaal werk van", vertelt Mestemaker. Dat onderschreef ook de wethouder Renate Masselink. "Op een gebied waar zoveel jonge kinderen bij elkaar komen, ligt extra maatschappelijke druk", vertelde ze gisteravond.

Wat het nog ingewikkelder maakt is dat de grond niet van Mestemaker zelf is. Hij huurt het van een collega. De gemeente Westerveld heeft volgens Mestemaker ook met deze eigenaar gesproken.

Mestemaker ging op zoek naar een andere locatie voor zijn lelies. Dat kreeg hij naar eigen zeggen ook van commissaris van de Koning Jetta Klijnsma geadviseerd. De teler was overtuigd dat hij moest ruilen van perceel voor de lelies, wilde dat ook graag, maar kon die ruimte eerst niet vinden. Mestemaker: "Dan ben je vrij laat met het zoeken naar percelen."

Percelenhandel

Boeren ruilen vaak onderling van grond om niet ieder jaar op dezelfde plek hetzelfde gewas te verbouwen. Ook de provincie speelt daarin een rol. Via pachtconstructies kunnen boeren namelijk gebruikmaken van de grond die de provincie bijvoorbeeld door de uitkoop van boeren heeft verkregen.

Prolander verpacht de grond van de provincie, maar bollenteelt kan op die percelen niet. "Dat gaat over verpachten voor niet langer dan een jaar", legt de beleidsadviseur van de provincie uit. "Dan kan er geen lelieteelt plaatsvinden, want dat vraagt om meerjarig onderhoud. Wij willen juist flexibiliteit houden met de grond." Ook mogen er geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Minder keuze

Door dat beleid valt er voor Mestemaker een aantal locaties automatisch af. Volgens hem is hij daardoor aangewezen op andere, soms minder gunstigere locaties zoals naast de school in Diever. Hij wil daarom dat de provincie in de toekomst gaat kijken of er toch niet grond met lelietelers geruild kan worden.

"Ik snap dat je bij kritieke plekken moet wegblijven. Maar landbouwgrond is duur om te laten liggen. Als er niets verandert aan het beleid van de Provincie, dan moet je die confrontatie misschien wel aangaan." Op basis van zijn gesprekken verwacht hij dat de provincie daar in 2025 iets aan gaat doen.

'Eigen interpretatie'

In een reactie laat de provincie weten niets te hebben beloofd als het gaat om het veranderen van het ruilbeleid met lelietelers. "Dat is een eigen interpretatie geweest van de heer Mestemaker. De commissaris van de Koning heeft hier niets over toegezegd."

Bovendien gaf gedeputeerde Jisse Otter (BBB) onlangs aan in een debat van de Gedeputeerde Staten dat het percentage landbouwgrond in handen van de provincie op dit moment 'maar' 1 procent is. Om hoeveel onderhandelingsruimte het gaat is dus maar de vraag.