De burgemeester van Assen heeft een woning aan het Wolvenveen voor drie maanden gesloten, nadat er een hennepkwekerij is ontdekt.

De politie vond 90 planten en kweekruimtes met 131 lege potten. De kwekerij is inmiddels ontmanteld.

De sluiting is op grond van het zogenoemde Damoclesbeleid. De burgemeester kan op basis daarvan een pand sluiten wanneer er sprake is van handel of productie van drugs.