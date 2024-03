Voormalig Planetron omgedoopt tot Huis van Drenthe

In Dwingeloo is vanmiddag het Huis van Drenthe geopend. Dat is een multifunctioneel centrum in het voormalige Planetron aan de Drift.

Het Huis van Drenthe is een initiatief van stichting Phusis. Die stichting geeft jongeren voor wie werken niet altijd vanzelfsprekend is nieuwe kansen. In samenwerking met Drentse ondernemers krijgen die jongeren een kans op de arbeidsmarkt.

Verschillende bedrijven onder één dak

Van het voormalig educatief sterrenkundig centrum is op de koepel na niet meer veel te herkennen. Toch houdt Phusis-directeur Bart de Bruin de link met sterren en het ontastbare: "Hier gaan we dromen verwezenlijken."

Hij vervolgt: "Stichting Phusis vangt jongeren op die ergens in Nederland zijn vastgelopen en niet meer verder kunnen. Voor deze jongens en meiden creëren wij plekken waar ze kunnen werken."

Meer ondernemingen

Phusis zit niet alleen in het gebouw. Ook Tourist Info Dwingeloo, Recreatieschap Drenthe, Marketing Drenthe en Vitale Vakantieparken zitten in het pand. Daarnaast werkt de stichting samen met zes Drentse bedrijven. In het huis zijn werkplekken in de horeca, recreatie en verhuur te vinden, ook het onderhoud en de schoonmaak wordt door de jongeren verricht. "Het is echt een voorrecht dat we een samenwerking hebben met zoveel lokale ondernemers die met ons wat van deze plek willen maken."