Bijzondere kroket in Nieuw-Weerdinge gepresenteerd op Nationale Krokettendag

De Nationale Krokettendag is op 9 oktober 2014 in het leven geroepen door uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. Op die dag verscheen Het krokettenboek van culinair recensent Johannes van Dam, die in 2013 overleed. 9 oktober was ook de verjaardag van de schrijver. Het boek is een verzameling van alle kennis die Van Dam over de krokante snack heeft opgedaan. Hij vond dat de kroket een hogere plek verdient op de gastronomische ladder, een mening die Rien Prinsen uit Nieuw-Weerdinge met hem deelt.

Niet zomaar een friettent

Prinsen, ook wel de krokettenkoning genoemd, is, samen met zijn vrouw Edel en zoon Robby, eigenaar van de cafetaria, die al ruim 35 jaar bestaat. Dat het niet zomaar een friettent is, blijkt uit de menukaart. Daarop staan meer dan veertig soorten kroketten in allerlei unieke smaken, bedacht en gemaakt door Prinsen. Zo is er een Indonesische dagingsmoor-kroket, eentje met Thaise groene-currysmaak, een kroket met een vulling van broccoli en kaas en nog veel meer.

Zo gebruikt de krokettenkoning ook veel streekproducten, zoals vlees en kaas, in zijn kroketten. "De smaken bedenk ik zelf, maar ik word geholpen door mensen uit de buurt", vertelt Prinsen. "Zo was er een jager die een stuk hertenvlees bracht en vroeg of ik daar iets van kon maken. Of een kaasboer die een mooie kaas in een kroket verwerkt wil proeven." Op die manier is ook het laatste idee voor een kroket ontstaan.

Whiskey in een kroket

Prinsen: "Restaurant Wollegras in Weiteveen heeft binnenkort een whiskeyproeverij en vroeg aan mij of ik een kroket kon maken met whiskeysmaak." Dat lukte. In samenwerking met boerderij Akkervarken uit Valthermond presenteert Krokettenkunst vandaag een nieuwe krokettencreatie met de smaak: whiskey-honing. "Dat was nog best lastig, door de whiskey. Ik heb varkensvlees gestoofd, gekruid en whiskey en honing erdoor gemixt, maar ik ontdekte dat je er best veel whisky doorheen moet doen, voordat je die smaak ook daadwerkelijk proeft en dat is dus best duur", lacht de krokettenkok.

Bang dat je begint te wankelen na het eten van een whiskey-honingkroket is Prinsen niet: "Je wordt er niet dronken van, want de alcohol verdampt in de frituur."