Nieuwe gesprekken over toekomst bouwbedrijf Buursema in Erm

Krijgt bouwbedrijf Buursema in Erm alsnog de mogelijkheid om op haar locatie aan de Oosterlangen uit te breiden? Een eerder verzoek werd bij de gemeente Coevorden afgewezen, maar nu zijn de gesprekken daarover toch opnieuw aangegaan. "Die gesprekken kunnen mogelijk tot nieuwe inzichten leiden."

Dat meldde wethouder Erik Holties (BBC2014) gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Vanwege die nieuwe gesprekken vroeg hij de raad om extra bedenktijd. "We hebben de afgelopen twee weken extra informatie mogen ontvangen van betrokken partijen en willen daarom met een nieuw raadsvoorstel komen." Bij die gesprekken zijn zowel de indiener - het bouwbedrijf - als omwonenden betrokken.

Daarmee blijft het dus nog even onzeker of het bouwbedrijf alsnog kan uitbreiden. Lukt dat niet, dan overweegt het bouwbedrijf - met ongeveer tweehonderd medewerkers - verhuizing naar Nieuw-Amsterdam, in buurgemeente Emmen. "We zien dan namelijk geen andere mogelijkheid in de gemeente Coevorden", stelde directeur Erik Buursema eerder.

'Plan leidt tot weinig overlast voor de buurt'

Het bouwbedrijf kwam naar eigen zeggen zo'n twee jaar geleden met het uitbreidingsplan, achter het huidige perceel. Er is volgens Buursema extra ruimte nodig voor de opslag van bouwafval. "Denk dan bijvoorbeeld aan puin dat vrijkomt bij de verbouwing van huurwoningen. We zetten dan geen container voor de huurwoning, maar voeren dat wat vrijkomt af naar onze locatie. Het gaat dus om tijdelijke opslag in de vorm van een gemeentewerf."

Overlast voor de buurt zal volgens hem niet groot zijn. "Er komen geen stoffen vrij. Er zal wel wat lawaai zijn, maar dat is relatief en alleen overdag tijdens werkdagen. En als het moet, wil ik best investeren in elektrische heftrucks om het geluid te verminderen."

Het uitbreidingsplan van Buursema werd onder meer afgewezen, omdat het in strijd is met het bestemmingsplan, er niet voldaan zou worden aan bepaalde richtafstanden en de cultuurhistorische waarde van de omgeving in het geding zou zijn. Meer in het algemeen zou het bedrijf qua milieucategorie sowieso niet in het dorp passen. "Wij vragen de gemeente nu om te beoordelen of ons plan passend is in de omgeving, op basis van de werkelijke situatie", aldus Buursema.

'Dan liever naar de vloeivelden van Nieuw-Amsterdam'

Buursema blijft naar eigen zeggen het liefst op de huidige locatie in Erm zitten. "Dat is voor ons een prima uitvalsbasis richting Emmen, Coevorden en Hoogeveen. Verhuizen naar een bedrijventerrein is voor ons geen optie. Als ik echt weg moet, gaan we liever richting de vloeivelden bij Nieuw-Amsterdam."