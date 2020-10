'Wilde zwijnen hebben een heel belangrijke functie in de natuur'

Soms duiken er enkele wilde zwijnen in Drenthe op, zoals onlangs bij het Blauwe Meer in de buurt van Vorrelveen bij Beilen. Omdat ze grote schade kunnen veroorzaken in landbouwgebieden wordt op de dieren gejaagd. Schade voor de landbouw is niet de enige reden, de wilde dieren kunnen ook dierziektes overbrengen en voor onveilige situaties op de weg zorgen.

De komst van de wolf in Drenthe riep vragen op of de nulstand in Drenthe nog wel nodig is. Zwijnen staan namelijk op het menu van de wolf. Wat het effect is van de wolf op de ecologie in Drenthe wordt nog onderzocht. De nulstand blijft van kracht, liet gedeputeerde Henk Jumelet eerder weten.

Langs de weg

"Een nulstandbeleid in het landbouwgebied kan ik me goed voorstellen", geeft Donker aan. "Maar laat het binnen het natuurgebied maar gebeuren." De aanwezigheid van zwijnen heeft volgens hem voordelen voor de natuur. "Maar voor de landbouw is de aanwezigheid van de varkens niet zo wenselijk." Dus is landbouwgebied bij de Veluwe omheind met strak gespannen gaas.

Donker laat een plas zien op de Veluwe waar de wilde zwijnen veel aanwezig zijn. Ze laten zich niet afschrikken door het verkeer van de weg die er direct naast loopt, ze zoeken de randen van de weg juist op. "Daarom is vijftig kilometer per uur hier wel de max, want de zwijnen zijn continu om je heen", geeft Donker aan.

Berm op de kop

In die bermen is behoorlijk gewroet. Donker: "Ze zijn op zoek naar het dierlijke leven in die bodem, dan zetten ze alles op de kop. Je zou kunnen denken: die berm is beschadigd, maar het tegendeel is waar. Die bodem gaat ondersteboven en de zwijnen mengen de grond. In die omgewoelde bodem krijgen zaden een veel betere kans om te kiemen." Iets verderop in het bos wordt de waarde daarvan duidelijk. Er ligt een dik pakket aan bladeren, het is net een dikke deken dat over de bodem ligt. Een beukennootje valt daar bovenop en verdroogt uiteindelijk. "Maar door die hele bodem in beweging te brengen, en de humuslaag te mixen met die zaden, krijg je een prachtig mooi kiembed. En zo ontstaat een nieuwe generatie bos, waar je niets aan hoeft te doen."

