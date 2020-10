Superprestige Gieten: zeiknat, zompig en zwaar, maar wel coronaproof

"Ik was er in het begin niet rustig onder, maar nu wel", zegt Jantienus Warners. Hij is secretaris van de Stichting Wielerpromotie Oostermoer die verantwoordelijk is voor de organisatie. "Wij doen het voor de sport. Zo moet je het ook echt zien. Toen Rutte zei dat hij na het weekend pas een beslissing zou nemen over eventuele aanvullende maatregelen, werd de stemming wel wat beter bij ons."

Code rood

België heeft voor onze provincie inmiddels het predicaat 'code rood' toegekend wat betreft coronagevaar. Reizen naar Drenthe wordt dan ook nadrukkelijk afgeraden. Maar voor beroepsrenners geldt een uitzondering. "Profrenners hebben net zoals bijvoorbeeld beroepschauffeurs een vrijstelling om te reizen. Voor hen is de reis naar Gieten een zogeheten 'noodzakelijke reis'", verklaart Warners.

Voor Belgen die wel naar Drenthe reizen geldt dat ze binnen 48 uur weer terug moeten zijn in hun thuisland. Anders moeten ze verplicht een coronatest doen en in quarantaine.

Verlichting op parcours

In verband met de coronacrisis zijn ook de wegrenners nog volop aan het koersen. Buiten de Giro staat zondag ook Gent-Wevelgem op het programma. Aangezien de rechten van de Superprestige en Gent-Wevelgem allebei in handen zijn van de Belgische organisatie Flanders Classics, zijn de starttijden op elkaar aangepast. Zo kunnen beide wedstrijden live op televisie worden uitgezonden. Het gevolg is dat de Superprestige-wedstrijd van de mannen in Gieten pas om 17.15 uur van start gaat.

"Die wedstrijd is pas rond 18.15 uur afgelopen. Als het een donkere dag is, is het tussen de bomen erg donker. Dus daarom gaan we hier lichtmasten plaatsen", zegt Warners.

Zwaar en zompig

Het parcours in Gieten ligt er uiterst zwaar bij. Het regenwater sijpelt in kleine riviertjes over het zand naar beneden. Het is zompig en zwaar. Er viel zoveel regen dat alle werkzaamheden aan het parcours deze week zelfs even stilgelegd moesten worden.

"Toen we hier dinsdag begonnen met het opbouwen van het parcours schrok ik ervan. Zoals het zand er hier nu bij ligt, heb ik nog nooit meegemaakt", licht Warners toe. En hij was alle 45 edities van de partij. "Als we net voor de wedstrijd een dikke bui krijgen, zullen de renners veel moeten lopen."

Het parcours is, volgens Warners, ook een stuk compacter dan andere jaren. "Wij dachten dat het leuk zou zijn voor het publiek, dan raken de renners niet uit zicht. Maar het betekent nu wel dat ze vaker moeten klimmen in het zandgat en dat alle momenten van herstel uit het rondje zijn verdwenen."

Live op TV Drenthe

De wedstrijden van zowel de vrouwen als de mannen worden zondag live uitgezonden op TV Drenthe. De uitzending begint om 15.50 uur. De vrouwen starten om 16.00 uur. De mannen volgen om 17.15 uur.