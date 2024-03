Tijdrovende bomensoap ten einde in Yde: 'Beter moeten communiceren'

Met lachende gezichten en handen onder de modder, werden vanmiddag bomen geplant bij basisschool De Duinstee in Yde. Maar achter de feestelijke 'plantdag' schuilt een bescheiden soap waarvan de initiatiefnemers meermaals de hik kregen. Uiteindelijk duurde het zes maanden voor de bomen daadwerkelijk gepland konden worden.

Tiffany Turk schudt nog maar eens lachend het hoofd. Ze is ouder van twee kinderen op De Duinstee en samen met juf Marieke druk bezig met het 'vergroenen' van het schoolplein. Meer aandacht voor groen, natuur, flora en fauna. "We hebben in september bijvoorbeeld een insectenhotel geplaats", schetst ze.

Superheet

De volgende stap was de aanschaf van een paar bomen, om wat meer schaduw op het vrij grijze plein te krijgen. "Als de zon wat meer gaat schijnen, wordt de stenen bak superheet", zegt juf Marieke, wijzend op de grijze tegels voor het schoolgebouw. "Zeker als je met de kleintjes buiten bent, is dat geen doen. Maar ook de oudere kinderen hebben er last van tijdens het spelen."

Iets meer groen moet wonderen doen, was de redenatie. "We hebben een subsidieaanvraag gedaan bij Plan Boom", zegt Turk. "Dat gebeurde last-minute, want het project zou in oktober stoppen. We hebben vijf lindes aangeschaft, maar dat vooraf niet gecommuniceerd met de gemeente Tynaarlo."

Niet geschikt

Dat gaf uiteindelijk problemen. Hoewel de gemeente eerst positief was, kwamen er later bedenkingen. Want de gemeente is eigenaar van het plein en verantwoordelijk voor het groen en het onderhoud, de veiligheid en de kosten daarvan. "Helaas zijn de bomen die gesubsidieerd zijn niet geschikt om te planten op het schoolplein", laat de gemeente vandaag in een reactie weten. Dit zou onder andere met het formaat te maken hebben.

De bomen werden wel geleverd en kwamen tijdelijk bij Turk in de tuin te staan. In afwachting van de gemeente. "Pas in januari kreeg ik te horen dat de bomen niet op het schoolplein mochten komen", zegt zij. Op de vraag of de bomen dan elders in Yde geplaatst mochten worden, werd niet gereageerd.

Dezelfde bomen

Een tussenoplossing kwam er wel: de vijf bomen die er al zijn mogen tijdelijk bij De Duinstee worden geplaatst. Tegelijk zorgt de gemeente Tynaarlo voor twee bomen die er permanent mogen staan. Het gaat hierbij om twee kleinbladige lindebomen, die kunnen uitgroeien tot volwaardige boom en moeten voor veel beschutting zorgen. Het bijzondere is dat drie van de vijf bomen die al waren aangeschaft, óók kleinbladige lindebomen zijn.

Wethouder Jelbrich Peters (PvdA) zegt van dit laatste feit niet op de hoogte te zijn. Ze betreurt de gang van zaken, stelt ze. "Dit is een voorbeeld van een proces dat niet goed loopt. We hebben allemaal hetzelfde doel en ondersteunen groene initiatieven. We hadden beter moeten communiceren waarom we bepaalde dingen wel en niet doen."

De Duinstee wil door

Peters noemt de gang van zaken rond de bomen in Yde 'een wijze les'. "We moeten hier van leren en als gemeente kijken hoe en waar we de volgende keer sneller kunnen handelen."