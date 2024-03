Molen De Sterrenberg in Nijeveen blijft van gemeente: te duur om van de hand te doen

De enige molen in Nijeveen, molen De Sterrenberg, blijft in eigendom van de gemeente Meppel. Scenario's waarbij het rijksmonument in handen zou komen van stichting Het Drentse Landschap of een nieuw op te richten stichting liepen op niets uit.

Het Drentse Landschap wil de molen wel overnemen, maar rekent dan ook op zo'n 450.000 euro van Meppel. Dat bedrag is volgens de gemeente lastig te verdedigen. Voor een stichting is vanuit Nijeveen en direct betrokkenen bij de molen geen animo.

17 jaar

De geldvraag van Het Drentse Landschap is ontstaan omdat het exploiteren van molens onrendabel is. Het bedrag wil de stichting dan in een fonds steken, waar de onderhoud voor de molens mee kan worden verzorgd. Het Drentse Landschap bezit momenteel elf Drentse molens. Het heeft voor de Nijeveense molen een berekening gemaakt en komt uit op 450.000 euro.

Dat is ongeveer gelijk aan 17 jaar, aangezien de gemeente jaarlijks zo'n 26.000 euro kwijt is aan het beheer van de molen.

Erfgoed

Meppel onderzocht de mogelijkheid om van de molen af te komen, omdat het 'bezitten van erfgoed geen kerntaak is van de gemeente'. De molen stamt uit 1786 en is in 1977 in Nijeveen herbouwd. Het rijksmonument was vroeger eigendom van de familie Sterrenberg.

Uniek aan de molen in Nijeveen is dat het de enige in Nederland is waarvan de wieken zichzelf aanpassen om de beste hoeveelheid wind op te vangen. De molen kan ook zijn eigen richting veranderen, zodat deze altijd recht naar de wind toe staat.