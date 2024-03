Schaatsdroom Gieten op schema, verharde ijsbaan komt dichterbij

Eerder schaatsen

"Daar heb je wel 7 of 8 centimeter ijs voor nodig", legt voorzitter Rigt Venema van de ijsvereniging uit. "Het is elke keer weer wachten en hopen dat het lang genoeg blijft vriezen om erop te kunnen schaatsen."

Op een baan van asfalt hoeft veel minder dik ijs te liggen en dus kan er veel eerder op geschaatst worden dan op een traditionele ijsbaan. Zo'n 3 tot 4 centimeter is volgens Venema al genoeg. "Afgelopen schaatsseizoen kon onze baan één dag open, terwijl ze in dorpen waar al een harde baan ligt wel drie dagen konden schaatsen."

Samenwerking met verzorgingstehuis

De gemeente Aa en Hunze en de buurt zijn op de hoogte van de plannen en er is volgens Moek tot nu toe alleen maar positief op gereageerd. "We willen de omwonenden er goed bij betrekken. Het gaat natuurlijk wel om hun woonomgeving."

Ook met het naastgelegen woonzorgcentrum Dekelhem zijn er gesprekken, maar dan over een klimaatsamenwerking. Met behulp van buizen onder de baan kan restwarmte of -koelte mogelijk straks afgevoerd worden naar het verzorgingstehuis om het in de winter te verwarmen en de zomer af te koelen.

"Dat is pas een tweede fase van het plan", vertelt Moek. "Maar het zou wel heel mooi zijn als we dat voor elkaar zouden krijgen."

Werk aan de winkel

Bekijk in de video hoe de ijsbaan er uit komt te zien en of een marathon op natuurijs straks in Gieten een optie is.