'Drenthe Beweegt Samen' keert terug

Goed nieuws voor iedereen die op een laagdrempelige manier in beweging wil blijven: Drenthe beweegt komt terug. Wel onder een nieuwe naam, Drenthe Beweegt Samen. Vanaf 2 april is het programma elke werkdag tussen 10.00 en 10.15 uur te zien op TV Drenthe. De lessen worden verzorgd door ervaren, opgeleide beweegdocenten die met Sport Drenthe verbonden zijn.

Verschillende thema's

Het programma zal ook verschillende thema's krijgen. Zo kan het de ene dag gaan over valpreventie en een andere dag over bijvoorbeeld eenzaamheid, buiten bewegen of fit ouder worden. Ook worden er tips gegeven om gedurende de dag actief te blijven.

"Nadat het in corona stopte, kregen we veel mailtjes van mensen die meer wilden, dus we zijn blij dat het terug is. Fijn dat we iedereen binnen Drenthe kunnen helpen met gezond bewegen", laat Martin van der Veen, eindredacteur bij RTV Drenthe, weten.