D66: 'Antwoorden op vragen jeugdoverlast Assen roepen meer vragen op'

D66 neemt geen genoegen met de antwoorden van het college van Assen op vragen over de toename van jeugdoverlast in die gemeente.

Assen heeft te maken met een explosieve stijging van het aantal jeugdoverlastmeldingen en op verschillende plekken in de stad zijn inwoners de overlast zat. De gemeente wijt die stijging aan het coronavirus en het beleid om inwoners actief te verzoeken overlast te melden.

Hotspots

De gemeentelijke afdeling van D66 wilde opheldering van het college over onder meer de buurten en plekken waar de meeste overlast plaatsvindt en welke oplossingen er voor de overlast zijn. De antwoorden op die vragen noemt fractievoorzitter Remi Moes van D66 'teleurstellend'. "De antwoorden roepen juist meer vragen op", zegt Moes.

Op de vraag over de plekken waar overlast plaatsvindt, bevestigt de gemeente dat de wijken Kloosterveen en Marsdijk, het Asserbos en het gebied rondom de Baggelhuizerplas 'hotspots' zijn wat betreft jeugdoverlast. Hotspots die, aldus het college, bekend zijn bij de gemeente, politie en jongerenwerkers. Daarnaast laat het college weten dat er ook een aantal speeltuinen en parken zijn waar relatief veel overlast is, maar laat in het midden welke plekken dat concreet zijn.

D66 wil daarnaast graag weten hoe het kan dat er volgens het college de laatste jaren meer jeugd in bijvoorbeeld Kloosterveen en Marsdijk bij is gekomen, terwijl het aantal middelbare scholieren naar verwachting zal afnemen.

'Tijd van alleen praten is voorbij'

Over de oplossingen voor de overlast somt de gemeente een inmiddels bekend riedeltje maatregelen op: gesprekken met de grootste overlastgevers en hun ouders, jongeren interesseren in activiteiten en de jeugd mee laten denken aan ideeën om verveling te voorkomen. Ook zijn er volgens de gemeente repressieve maatregelen, zoals extra politiesurveillance en beboeten bij overlast.

Moes is benieuwd waarom er niet veel eerder actie is ondernomen. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is afgelopen zomer door het dak gegaan, maar Assen zit steevast bij het deel van de gemeenten waar relatief meer overlast veroorzaakt wordt dan gemiddeld in Nederland. "We willen boter bij de vis: de tijd van alleen in gesprek gaan is voorbij. De gemeente moet veel proactiever worden", vindt Moes.

Problemen opsporen

D66 laat weten niet voor enkel en alleen straffen en wegsturen te zijn, maar er moet juist energie gestoken worden om onderliggende problemen bij de jongeren te vinden. Jongeren moeten als het aan D66 ligt een plek hebben om elkaar te ontmoeten en zichzelf te ontwikkelen. Vandalisme en overlast moeten desalniettemin volgens de partij niet getolereerd worden.

Het college laat weten dat er eind september een gesprek is geweest tussen de gemeente en de jongerenorganisatie New Wave. Uit gesprekken met jongeren blijkt volgens het college dat er behoefte is aan meer culturele evenementen en een plek om samen te kunnen komen.

Deze maand is er een nieuw gesprek met jongeren en de jongerenorganisatie New Wave, om erachter te komen aan wat er nog meer speelt onder jongeren.