Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Lekker vanaf de bank naar het circus of de Superprestige kijken of er juist op uit? Bekijk hieronder wat er dit weekend allemaal te doen is in Drenthe.

Lopen voor Oeganda en Kenia

Voor het vijftiende achtereenvolgende jaar organiseert de Andreas Manna Stichting (AMS) uit Hoogeveen de Afrikaloop. De opbrengst gaat naar projecten in Oeganda en Kenia. Echte fanatiekelingen kunnen zeven dagen lopen, maar minder mag natuurlijk ook. De eerste etappe gaat zaterdag van Hoogeveen naar Westerbork. Na etappes via Dwingeloo, Vledder, Havelte en Ruinen wordt er volgende week ook gefinisht in Hoogeveen. Dagelijks zijn er routes van 15, 25 en 35 kilometer. Kijk voor meer informatie op de website.

Lezen

Lezen kan natuurlijk altijd, maar tijdens deze Kinderboekenweek is er extra aandacht voor het lezen. Vorige week pakten de bibliotheken al uit met allerlei activiteiten, maar de themaweek loopt nog tot en met zondag. In de bibliotheek in Meppel is er zaterdag daarom tussen 10.00 en 12.00 uur een optreden van Poppentheater Jinky's Mikmak. Voor 2,50 euro kan je kind genieten van een voorstelling die is gebaseerd op het prentenboek Harrie's hol, waarin holbewoner Harrie op zoek gaat naar een nieuw onderkomen. Aanmelden is wel nodig.

In Emmen draait het zondag ook om verhalen, die worden verteld door Loek Boer. Vanaf 13.30 uur vertelt hij verhalen over Witte Wieven, wolven en hunebedbouwers. Ook komen twee bijzondere sprookjes voorbij. Reserveer vooraf een plekje.

Timmerdorp

Het Beleefpark in Dwingeloo verandert de aankomende week in een huttendorp. Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar beginnen namelijk zaterdag met de bouw daarvan tijdens Timmerdorp Dwingeloo. Toegang is alleen toegestaan voor mensen met een paspoort voor het timmerdorp, dit paspoort is legaal te koop. Dagelijks wordt van 13.00 tot 17.00 uur gebouwd. Aanmelden voor een of meerdere bouwdagen kan via burobram@outlook.com. Meer informatie is te vinden op Facebook.

Kunst

Ook voor kunstliefhebbers is er genoeg te doen dit weekend. In de Grote Kerk in Emmen is vanaf zaterdag een nieuwe expositie te zien: Landschap in Contrast. In de landschappen op de aquarellen van Johan Meeske spelen water en wolken een belangrijke rol. De acrylschilderijen van Henk ter Horst zijn vooral abstract, grote inspiratiebron voor Ter Horst is het Waddengebied.

Kunst kopen kan dit weekend bij de Kunstdames tijdens de kunstdepotverkoop in Diever deze zaterdag en zondag. In Villa Blauwhemel zijn werken van bekende en minder bekende kunstenaars te koop.

Okidoki

De voorstelling Clockwise van kindercircus Okidoki zou zondag in première gaan, maar dat kan vanwege de coronamaatregelen uiteraard niet in een volle zaal. En dus kan iedereen vanuit huis de nieuwe show bekijken. Vanaf 15.00 uur begint zondag de livestream. De gratis circusvoorstelling is te zien via de website.

Superprestige Gieten

Helaas, geen publiek dit weekend bij het veldrijden in Gieten. Maar de Superprestige is wel te volgen op TV Drenthe. De wedstrijd van de vrouwen gaat zondag om 16.00 uur van start. De mannen volgen om 17.15 uur. Alles is vanaf 15.50 uur live te volgen op TV Drenthe.