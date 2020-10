Falke ook in België 'een crème van een kerel'

Na vijf seizoenen bij E&O én evenveel jaren bij Hurry-Up maakte Falke in de lente van 2019 zijn vertrek uit Zwartemeer bekend. Dat leidde tot gemengde gevoelens bij Hurry-Up. De transfer werd de hoekspeler zeer gegund, maar de angst op gemis voerde de boventoon.

"Bij Hurry-Up heb ik twee goede seizoenen gehad onder Martin Vlijm. Hij ging naar Sporting Pelt en haalde me naar de club toe", legt Falke de totstandkoming van de transfer uit. "Ik wilde weleens ergens anders zijn dan in Zuidoost-Drenthe. Een beetje levenservaring opdoen."

Grote en goedkope broodjes

In 2014 veroorzaakte Falke een shock in de handbalwereld door E&O in te ruilen voor rivaal Hurry-Up. In het oranje van de Zwartemeerders ontpopte hij zich tot publiekslieveling. Even speelde hij zich in de kijker bij Tweede Bundesliga-club HSG Nordhorn-Lingen. "Maar die deal ging niet door", haalt de Emmenaar zijn schouders op.

Falke voelt zich helemaal thuis in Neerpelt, zo'n vijf minuten rijden over de Nederlandse grens. "De broodjes zijn hier groter en goedkoper", lacht hij. "Verder is het natuurlijk makkelijk dat er Nederlands wordt gesproken. Ook speel ik nog altijd in dezelfde competitie: de BENE-League. Ik heb niet lang de tijd nodig gehad om me hier aan te passen."

Bjorn Timmermans

"Tommie is een crème van een kerel, zoals wij dat hier zeggen", vertelt hoofdtrainer van Sporting Pelt Bjorn Timmermans. "Echt een topgast. We zijn uitermate blij dat hij al twee seizoenen in het team zit." Ook doelman Youri Denert is blij met Falke: "Hij is open, vriendelijk en heeft altijd kleine grapjes. Een teamplayer ook."

Tommie Falke in het trainingstenue van Sporting Pelt (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

In zijn debuutseizoen in België werd Falke meteen topschutter van de competitie. "150, een makkelijk te onthouden aantal", zegt hij met een brede glimlach. Denert voegt toe: "Dat konden er nog meer zijn als hij ook hier, net als bij Hurry-Up, de penalty's zou nemen. Maar dat doet hij niet."

"Bij Hurry-Up was het echt een fijne groep en iedereen stond voor je klaar. Dat is hier precies zo. Dat is echt top. Het voelt heel erg vertrouwd", gaat Falke verder. Net als bij Hurry-Up zijn de fans van Sporting Pelt heel blij met de linkerhoekspeler uit Drenthe. "Ik doe gewoon m'n best en doe niet te veel gekke dingen."

Minder breed inzetbaar

Naast spelen voor Sporting Pelt werkt Falke in een lab in Heerle. Het profbestaan is tot nog toe uitgebleven voor de doelpuntenkoning. "M'n moeder heeft zich weleens hardop afgevraagd waarom ik nooit een aanbieding uit Duitsland heb gehad. Daarvoor had ik me misschien meer moeten richten op de sport en eerder in zee moeten gaan met een spelersmakelaar."

Timmermans: "Als hij de stap naar het buitenland nog ooit wil maken, zou hij moeten werken aan de dekking. In de BENE-League lukt dat nog op de opbouwpositie, maar in een andere competitie zou hij zich alleen op de hoek verdedigen. Dat maakt je minder breed inzetbaar." Falke daarover: "Clubs geven eerst hun geld uit aan opbouwers, hoekspelers komen vaak pas aan het einde van de begroting."

Ander moment

Dit weekend zou Falke zijn oude ploeggenoten van Hurry-Up in zijn nieuwe woonplaats ontvangen. Door een quarantaineperiode van drie weken van de Zwartemeerders moet het openingsduel in de BENE-League op een ander moment worden ingehaald.