Asielzoekers met corona in quarantaine in voormalig hotel Haren

Besmette asielzoekers in quarantaine in 'hotel' Haren (Rechten: ANP/Vincent Jannink)

Asielzoekers uit asielzoekerscentra in de drie noordelijke provincies die besmet zijn met het coronavirus kunnen binnenkort in quarantaine in een speciaal daarvoor ingericht 'hotel'.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) richt in Haren het voormalig hotel Nescio in als zogenoemde uitwijklocatie.

"Een uitwijklocatie is nodig, omdat het kan voorkomen dat we in een opvanglocatie in Drenthe, Groningen en Friesland groepen bewoners niet meer gescheiden van elkaar in quarantaine of isolatie kunnen plaatsen", meldt een woordvoerder van het COA vandaag.

De mensen verblijven maximaal 14 dagen in quarantaine of isolatie in het hotel en gaan dan weer terug naar het azc waar zij vandaan kwamen.